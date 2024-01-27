未令以停火 國際法院裁示別犯種族滅絕

聯合國機構國際法院十七名法官廿六日就以色列挨告在加薩違反聯合國種族滅絕公約一案作出裁決，指稱以色列必須避免在加薩的種族滅絕行為與允許人道援助進入加薩，但未要求停火，亦未直言以國犯下種族滅絕罪。（路透）

2024/01/27 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕聯合國主要司法機構國際法院（ICJ）廿六日就全球關注的南非指控以色列在加薩走廊犯下種族滅絕一案做出裁決，指稱必須對以色列採取緊急措施，要求以色列必須在其權限範圍內採取一切措施防止種族滅絕，但並未要求停火，亦未直言以國是否犯下種族滅絕罪。以國總理納塔雅胡說會繼續對抗伊斯蘭激進組織哈瑪斯，暗示不甩裁決；哈瑪斯則歡呼叫好。

以轟南非提告離譜過分 有權自衛

國際法院警告以色列，「採取其權限所及的一切措施」，以避免做出可能屬於一九四八年聯合國防止及懲治滅絕種族罪公約範疇的行為，並稱以色列應該「避免與懲罰」任何煽動種族滅絕之舉。國際法院也呼籲以色列在加薩走廊推進軍事行動時，必須就提供能解決巴勒斯坦人面臨惡劣生活條件亟需的基本服務與人道協助，採取「立即與有效的措施」。但未言明以國是否在加薩犯下種族滅絕罪，此判定過程將耗時數年。

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納坦雅胡廿六日痛批南非，指稱以色列被控種族滅絕不僅錯誤，還離譜過分；他表示，以國有權自衛，剝奪此一權利是對以色列的公然歧視，「世界各地正派人士皆應予以駁斥」。他暗示以國不會甩任何裁決，揚言「沒人能阻止我們」對抗哈瑪斯，連國際法院的裁決也阻止不了。至於控制加薩的哈瑪斯則大聲叫好，稱此裁示為有助於孤立以色列與暴露其加薩犯行的一大重要發展；巴勒斯坦自治政府說，此裁示顯示沒有哪個國家能凌駕於法律之上。

南非：國際法治決定性勝利

南非表示，這是國際法治的一項決定性勝利，以及為巴勒斯坦人伸張正義的重要里程碑；土耳其總統艾多根則期盼該裁決能遏止在加薩地區針對平民的不人道攻擊。

缺執行機制 裁決常被無視

儘管國際法院的裁定具有法律約束力，但因缺乏執行機制，國際法院的裁決有時會被完全無視，例如俄國就把國際法院要求停止入侵烏克蘭的命令當耳邊風。儘管如此，專家認為，國際法院的裁決除有重大象徵性影響外，也可能會有更實質的後果，即導致挺以力道式微。南澳大學國際法專家麥金泰爾就說，面對國際法院這個中立第三方裁決有種族滅絕之虞，其他國家更難繼續挺以。

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