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愛沙尼亞國防軍司令示警：北約嚴重低估俄國軍備生產能力

愛沙尼亞國防軍司令海瑞姆表示，俄羅斯現在一年可以生產數百萬枚砲彈，圖為俄羅斯閱兵資料照。（歐新社）

愛沙尼亞國防軍司令海瑞姆表示，俄羅斯現在一年可以生產數百萬枚砲彈，圖為俄羅斯閱兵資料照。（歐新社）

2024/01/26 17:57

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕愛沙尼亞國防軍司令海瑞姆（Martin Herem）近日向《彭博》表示，北約嚴重低估俄羅斯在招募士兵與生產軍備上的動員能力。去年7月，英國評估認為俄國每年「最多」生產100萬枚砲彈；9月時一名西方官員警告，俄羅斯可以提升到每年200萬枚砲彈，如今海瑞姆強調，最新情報顯示，俄羅斯現在每年可以生產數百萬枚砲彈，招募幾十萬士兵。

根據《Business Insider》報導，北約過去低估俄羅斯動員能力，有關俄羅斯的最新情報，讓北約重新評估俄烏戰爭，並發布一系列警告，稱要為持久戰做好準備，海瑞姆表示，最新的預估顯示，俄羅斯每年可以生產數百萬枚砲彈，招募數十萬士兵，他說，「過去很多人認為俄羅斯無法做到，但今天看來事實並非如此」。

海瑞姆指出，「他們（俄羅斯）可以生產很多很多彈藥，比以往評估數量高出數倍」。去年7月，英國國防參謀長拉達金（Tony Radakin）表示，俄羅斯「最多」一年生產100萬枚砲彈，12月時，英國國防部評估則稱，俄羅斯需要10年才有辦法重振旗鼓，但最近越來越多分析人士及指揮官，開始對俄羅斯的軍備能力發出警告。

美方在去年4月時曾經示警，儘管烏克蘭讓俄羅斯軍隊損失慘重，但俄羅斯地面部隊規模，其實比最早發動戰爭時還要來的更大，北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）23日呼籲，西方盟國持續援助烏克蘭彈藥，定調俄烏戰爭已經成為「彈藥戰」。

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