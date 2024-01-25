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烏克蘭無人機攻擊？俄羅斯黑海畔城鎮煉油廠失火

俄羅斯官員指出，該國南部城鎮土普塞1座大型煉油廠24日發生火災，緊急應變小組已獲報趕赴現場。（圖片擷自X）

俄羅斯官員指出，該國南部城鎮土普塞1座大型煉油廠24日發生火災，緊急應變小組已獲報趕赴現場。（圖片擷自X）

2024/01/25 08:56

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯官員指出，該國南部黑海濱海城鎮土普塞（Tuapse）1座大型煉油廠24日失火，緊急應變小組火速趕赴現場試圖撲滅火勢。有俄媒指稱，廠區是遭烏克蘭無人機攻擊，但未獲證實。

據《路透》報導，俄羅斯官方媒體引述克拉斯諾達地區（Krasnodar）緊急應變部門的聲明表示：「土普塞地區緊急應變小組稱，該鎮煉油廠發生火災......火勢已逐漸被控制。初步評估並未造成人員傷亡。」

克拉斯諾達地區的主要機場位於知名渡假勝地索契（Sochi），該機場官員強調，所有航班均已暫停起降。機組人員和調度員正採取預防措施，確保該地區的飛行安全。

土普塞政府負責人博伊科（Sergei Boiko）在通訊軟體Telegram上表示，煉油廠的真空蒸餾裝置發生火災，並稱滅火工作仍在持續進行。

俄媒在社群媒體X（舊稱Twitter）曝光的最新影片，可見煉油廠火勢相當驚人，該貼文稱廠區遭烏克蘭無人機襲擊，但未獲官方證實。

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