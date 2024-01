烏克蘭無人機攻擊？俄羅斯黑海畔城鎮煉油廠失火

2024/01/25 08:56

蔡百靈/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯官員指出,該國南部黑海濱海城鎮土普塞(Tuapse)1座大型煉油廠24日失火,緊急應變小組火速趕赴現場試圖撲滅火勢。有俄媒指稱,廠區是遭烏克蘭無人機攻擊,但未獲證實。

據《路透》報導,俄羅斯官方媒體引述克拉斯諾達地區(Krasnodar)緊急應變部門的聲明表示:「土普塞地區緊急應變小組稱,該鎮煉油廠發生火災......火勢已逐漸被控制。初步評估並未造成人員傷亡。」

請繼續往下閱讀...

克拉斯諾達地區的主要機場位於知名渡假勝地索契(Sochi),該機場官員強調,所有航班均已暫停起降。機組人員和調度員正採取預防措施,確保該地區的飛行安全。

土普塞政府負責人博伊科(Sergei Boiko)在通訊軟體Telegram上表示,煉油廠的真空蒸餾裝置發生火災,並稱滅火工作仍在持續進行。

俄媒在社群媒體X(舊稱Twitter)曝光的最新影片,可見煉油廠火勢相當驚人,該貼文稱廠區遭烏克蘭無人機襲擊,但未獲官方證實。

BREAKING:



A massive force is raging at the Tuapse, oil refinery in Krasnodar Krai, Russia after it was struck by Ukrainian drones.



The refinery belonging to Rosneft is the only one located on the coast of the Black Sea & is one of the country’s largest pic.twitter.com/0pVC9w1ePr