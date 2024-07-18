為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

收賄逾10億！ 西藏政協前副主席姜傑一審當庭認罪

中國西藏自治區前政協黨組成員、副主席姜傑（黑衣者）被控受賄逾2.25億人民幣，17日當庭認罪。（圖擷自央視新聞）

中國西藏自治區前政協黨組成員、副主席姜傑（黑衣者）被控受賄逾2.25億人民幣，17日當庭認罪。（圖擷自央視新聞）

2024/07/18 09:10

劉家凱／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國西藏自治區前政協黨組成員、副主席姜傑受賄案一審17日開庭，姜傑被控受賄逾2.25億人民幣（約新台幣10.1億元），並當庭認罪。

據中媒《央視新聞》報導，天津市第一中級人民法院17日一審公開開庭審理此案。

天津市人民檢察院第一分院指控姜傑於2000年至2023年，利用擔任山東省青島市黃島區委副書記、區長；黃島區委書記兼任青島經濟技術開發區黨工委書記、管委會主任；山東省東營市委副書記、市長；東營市委書記；西藏自治區政府黨組成員、副主席兼交通運輸廳廳長；西藏自治區黨委常委、常務副主席等職務之便，在行政審批、工程承攬、土地出讓和職務晉升等事項上，向有關單位及個人提供幫助，非法收受財物共計人民幣2.25億餘元。

檢察機關提請以受賄罪追究姜傑的刑事責任。被告姜傑當庭表示認罪悔罪。法庭宣布休庭，擇期宣判。

公開資料顯示，現年58歲的姜傑是山東膠州人，管理學博士，早年曾在青島、東營工作；2013年6月，姜傑離開家鄉山東，出任西藏自治區政府副主席，2年後兼任交通運輸廳廳長；2016年1月，姜傑仕途再進一步，躋身西藏自治區黨委常委，後改任宣傳部長，直至2017年5月卸任交通運輸廳廳長職務。

2021年12月，姜傑轉任自治區政協黨組成員，並於2022年1月當選西藏自治區政協副主席，任職政協1年半後，於去年7月3日落馬。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
世界公民法院將召開中國法庭 審理對習近平「反人類罪」指控
2024/07/04 21:53

世界公民法院將召開中國法庭 審理對習近平「反人類罪」指控
交通處約僱人員涉圖利20萬交保 竹市府稱主動函送廉政署調查
2024/06/29 14:15

交通處約僱人員涉圖利20萬交保 竹市府稱主動函送廉政署調查

Disney+各式經典影劇與新作 讓您輕鬆過一夏
收賄逾19億元！前陝西副省長李金柱當庭認罪
2024/06/07 11:30

收賄逾19億元！前陝西副省長李金柱當庭認罪
中國流亡富商郭文貴在美涉詐騙 首席助理王雁平認罪
2024/05/04 19:11

中國流亡富商郭文貴在美涉詐騙 首席助理王雁平認罪
國際今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播