收賄逾10億！ 西藏政協前副主席姜傑一審當庭認罪

中國西藏自治區前政協黨組成員、副主席姜傑（黑衣者）被控受賄逾2.25億人民幣，17日當庭認罪。（圖擷自央視新聞）

2024/07/18 09:10

劉家凱／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國西藏自治區前政協黨組成員、副主席姜傑受賄案一審17日開庭，姜傑被控受賄逾2.25億人民幣（約新台幣10.1億元），並當庭認罪。

據中媒《央視新聞》報導，天津市第一中級人民法院17日一審公開開庭審理此案。

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天津市人民檢察院第一分院指控姜傑於2000年至2023年，利用擔任山東省青島市黃島區委副書記、區長；黃島區委書記兼任青島經濟技術開發區黨工委書記、管委會主任；山東省東營市委副書記、市長；東營市委書記；西藏自治區政府黨組成員、副主席兼交通運輸廳廳長；西藏自治區黨委常委、常務副主席等職務之便，在行政審批、工程承攬、土地出讓和職務晉升等事項上，向有關單位及個人提供幫助，非法收受財物共計人民幣2.25億餘元。

檢察機關提請以受賄罪追究姜傑的刑事責任。被告姜傑當庭表示認罪悔罪。法庭宣布休庭，擇期宣判。

公開資料顯示，現年58歲的姜傑是山東膠州人，管理學博士，早年曾在青島、東營工作；2013年6月，姜傑離開家鄉山東，出任西藏自治區政府副主席，2年後兼任交通運輸廳廳長；2016年1月，姜傑仕途再進一步，躋身西藏自治區黨委常委，後改任宣傳部長，直至2017年5月卸任交通運輸廳廳長職務。

2021年12月，姜傑轉任自治區政協黨組成員，並於2022年1月當選西藏自治區政協副主席，任職政協1年半後，於去年7月3日落馬。

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