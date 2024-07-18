為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

不理川普！德國2025軍援烏克蘭預算仍擬減半

德國財政部長林德納17日強調，歐盟和G7提供的貸款將滿足烏克蘭大部分的軍事需求。（歐新社）

德國財政部長林德納17日強調，歐盟和G7提供的貸款將滿足烏克蘭大部分的軍事需求。（歐新社）

2024/07/18 10:26

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕儘管分析指出，美國前總統川普（Donald Trump）若在年底重返白宮，華盛頓對基輔的援助將大幅縮減，德國政府仍計劃將2025年對烏軍事援助預算減半。

據《路透》報導，尚未公布的德國2025年預算草案顯示，該國對烏克蘭的援助將從2024年約80億歐元（約新台幣2850.5億元），削減至2025年約40億歐元（約新台幣1425.3億元）。

七大工業國集團（G7）領袖今年6月已同意動用被凍結的俄羅斯資產，向烏克蘭提供500億美元（約新台幣1.6兆元）貸款。德國希望烏克蘭能利用貸款滿足大部分的軍事需求。

德國財政部長林德納（Christian Lindner）17日在記者會上表示：「得益於歐盟和G7提供的貸款，烏克蘭的融資在未來得到了保障。」

華盛頓現正積極推動「提前」放貸，一次性向基輔提供大筆資金。不具名的官員透露，歐盟領袖之所以同意這項舉措，部分原因是防範若川普重返白宮，將導致烏克蘭資金短缺的可能性。

德國因多次未能實現北約國防預算須占GDP至少2%的目標，遭川普大力批評。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
協助加盟北約！澤倫斯基與拜登簽署10年期安全協議
2024/06/14 09:58

協助加盟北約！澤倫斯基與拜登簽署10年期安全協議
川普揚言不保護欠費北約盟國 拜登轟：愚蠢可恥又危險
2024/02/14 14:54

川普揚言不保護欠費北約盟國 拜登轟：愚蠢可恥又危險

冠傑深耕高大特區 輕豪宅高CP值吸睛
又口誤了！拜登把澤倫斯基叫成「普廷」
2024/07/12 08:33

又口誤了！拜登把澤倫斯基叫成「普廷」
剛誤稱澤倫斯基為普廷 拜登又把副手賀錦麗叫成川普
2024/07/12 10:26

剛誤稱澤倫斯基為普廷 拜登又把副手賀錦麗叫成川普
國際今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播