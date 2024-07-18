不理川普！德國2025軍援烏克蘭預算仍擬減半

德國財政部長林德納17日強調，歐盟和G7提供的貸款將滿足烏克蘭大部分的軍事需求。（歐新社）

2024/07/18 10:26

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕儘管分析指出，美國前總統川普（Donald Trump）若在年底重返白宮，華盛頓對基輔的援助將大幅縮減，德國政府仍計劃將2025年對烏軍事援助預算減半。

據《路透》報導，尚未公布的德國2025年預算草案顯示，該國對烏克蘭的援助將從2024年約80億歐元（約新台幣2850.5億元），削減至2025年約40億歐元（約新台幣1425.3億元）。

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七大工業國集團（G7）領袖今年6月已同意動用被凍結的俄羅斯資產，向烏克蘭提供500億美元（約新台幣1.6兆元）貸款。德國希望烏克蘭能利用貸款滿足大部分的軍事需求。

德國財政部長林德納（Christian Lindner）17日在記者會上表示：「得益於歐盟和G7提供的貸款，烏克蘭的融資在未來得到了保障。」

華盛頓現正積極推動「提前」放貸，一次性向基輔提供大筆資金。不具名的官員透露，歐盟領袖之所以同意這項舉措，部分原因是防範若川普重返白宮，將導致烏克蘭資金短缺的可能性。

德國因多次未能實現北約國防預算須占GDP至少2%的目標，遭川普大力批評。

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