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能登強震台灣捐5.4億善款 日本政府發言人致謝︰證明台日友情

日本政府發言人、官房長官林芳正。（資料照，歐新社）

日本政府發言人、官房長官林芳正。（資料照，歐新社）

2024/01/23 14:32

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本石川縣能登半島1日發生規模7.6強震，釀成嚴重傷亡，為此台灣政府開設賑災專戶，接受民眾愛心捐款，根據統計，專戶共湧入5億4158萬9468元（逾25.6億日圓）。對此，日本政府發言人、內閣官房長官林芳正，在今（23）日記者會上向特別台灣公開致謝，「這是台灣對日本友情的明證。」

日本新年元旦下午發生「令和6年能登半島大地震」，為協助日本救災及重建，台灣行政院責成衛福部開放「日本能登半島震災專案」專戶，自1月5日起至19日止，接受民眾愛心捐款。根據衛生福利部昨（22）日統計，截至19日止，專戶總計接獲捐款13萬4368筆，總金額則為新台幣5億4158萬9468元。

綜合日媒報導，林芳正在23日記者會上談到台灣對能登半島地震捐款、共籌得超過25億日圓，為此表示感謝，「我們對於獲得台灣民眾提供的巨大支援，表達深深的感謝，這是台灣與日本友誼的證明。」

林芳正還提到，台灣政府在強震發生後，就立即捐款6000萬日圓（約新台幣1292萬）賑濟災民，「在此之前，日本和台灣之間在自然災害，以及COVID-19疫情發生時，一直以來都會相互提供協助。」

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