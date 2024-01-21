為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

非裔參議員史考特表態力挺川普 可望成副手黑馬

非裔參議員史考特（左）表態力挺川普。（法新社）

非裔參議員史考特（左）表態力挺川普。（法新社）

2024/01/21 14:59

〔編譯陳成良／綜合報導〕曾爭取美國共和黨總統候選人提名的非裔聯邦參議員史考特（Tim Scott），19日表態支持前總統川普，讓川普更有望獲得共和黨支持以重新入主白宮，外界猜測史考特可能成為川普的競選拍檔競逐副總統一職。

《法新社》報導，代表南卡羅萊納州的史考特去年11月12日退出初選，當時他不願支持任何其他參選人。史考特原本希望成為首位非裔共和黨籍總統，卻苦於無法在人數眾多的提名大戰中脫穎而出。

川普上週在愛荷華州首場共和黨總統提名戰中大勝後，23日將在新罕布什夏州初選迎戰黨內主要對手、前駐聯合國大使海利（Nikki Haley）和佛羅里達州長迪尚特（Ron DeSantis）。

在距離新罕布夏州初選僅4天，史考特19日晚冒著刺骨寒流來到這個北方州，他在群眾歡呼聲中表示：「我來到這個非常溫暖的新罕布什爾州，要為美國下任總統站台，也就是川普總統！」

他說：「我們需要川普。我們需要一位能團結我們國家的總統。」

史考特的背書勢有助川普獲得更多非裔選民支持。除了史考特，川普已獲得南卡羅萊納州州長麥馬斯特（Henry McMaster）和該州另一參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）支持。海利將選戰重點放在新罕布夏州初選，她正力爭縮小她在該州與川普支持度的差距，目前雙方在傾向獨立派的新州支持度差距不足10%。

不過，即使她能扳回一城，2月24日的南卡羅萊納州初選，海利在失去州長及兩名參議員支持下，恐未能在主場勝出。最新民調顯示，川普在該州支持度逾57%，遠超以約26%支持度排第二的海利。

海利與史考特是南卡羅萊納州的同鄉，海利還曾擔任南卡羅來納州州長，史考特能成為參議員要多得海利，2012年時對方任南卡羅萊納州州長時。委任當時為眾議員的史考特填補一名將退休參議員，使他成為1979年以來首名共和黨黑人參議員。如今史考特為川普背書，可能讓海利心裡很不是滋味。

川普黨黨內主要對手、前駐聯合國大使海利（Nikki Haley）陷入苦戰。（路透）

川普黨黨內主要對手、前駐聯合國大使海利（Nikki Haley）陷入苦戰。（路透）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
77歲川普疑口誤「把海利當裴洛西」 心智狀況再度成焦點
2024/01/21 14:21

77歲川普疑口誤「把海利當裴洛西」 心智狀況再度成焦點
不想川普又成總統候選人！初選第2戰 有選民喊忍痛投海利
2024/01/20 05:59

不想川普又成總統候選人！初選第2戰 有選民喊忍痛投海利

「凍凍脂」順暢排空 劉爾金狂瘦25公斤
美民調：獨立選民挺川普 領先拜登11個百分點
2024/01/19 10:02

美民調：獨立選民挺川普 領先拜登11個百分點
川普在愛荷華州黨內初選大勝 5大重點一次看
2024/01/16 22:19

川普在愛荷華州黨內初選大勝 5大重點一次看

ESG風潮 基建前景更看俏！
國際今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播