非裔參議員史考特表態力挺川普 可望成副手黑馬

非裔參議員史考特（左）表態力挺川普。（法新社）

2024/01/21 14:59

〔編譯陳成良／綜合報導〕曾爭取美國共和黨總統候選人提名的非裔聯邦參議員史考特（Tim Scott），19日表態支持前總統川普，讓川普更有望獲得共和黨支持以重新入主白宮，外界猜測史考特可能成為川普的競選拍檔競逐副總統一職。

《法新社》報導，代表南卡羅萊納州的史考特去年11月12日退出初選，當時他不願支持任何其他參選人。史考特原本希望成為首位非裔共和黨籍總統，卻苦於無法在人數眾多的提名大戰中脫穎而出。

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川普上週在愛荷華州首場共和黨總統提名戰中大勝後，23日將在新罕布什夏州初選迎戰黨內主要對手、前駐聯合國大使海利（Nikki Haley）和佛羅里達州長迪尚特（Ron DeSantis）。

在距離新罕布夏州初選僅4天，史考特19日晚冒著刺骨寒流來到這個北方州，他在群眾歡呼聲中表示：「我來到這個非常溫暖的新罕布什爾州，要為美國下任總統站台，也就是川普總統！」

他說：「我們需要川普。我們需要一位能團結我們國家的總統。」

史考特的背書勢有助川普獲得更多非裔選民支持。除了史考特，川普已獲得南卡羅萊納州州長麥馬斯特（Henry McMaster）和該州另一參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）支持。海利將選戰重點放在新罕布夏州初選，她正力爭縮小她在該州與川普支持度的差距，目前雙方在傾向獨立派的新州支持度差距不足10%。

不過，即使她能扳回一城，2月24日的南卡羅萊納州初選，海利在失去州長及兩名參議員支持下，恐未能在主場勝出。最新民調顯示，川普在該州支持度逾57%，遠超以約26%支持度排第二的海利。

海利與史考特是南卡羅萊納州的同鄉，海利還曾擔任南卡羅來納州州長，史考特能成為參議員要多得海利，2012年時對方任南卡羅萊納州州長時。委任當時為眾議員的史考特填補一名將退休參議員，使他成為1979年以來首名共和黨黑人參議員。如今史考特為川普背書，可能讓海利心裡很不是滋味。

川普黨黨內主要對手、前駐聯合國大使海利（Nikki Haley）陷入苦戰。（路透）

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