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77歲川普疑口誤「把海利當裴洛西」 心智狀況再度成焦點

共和黨總統提名初選參選人、前美國總統川普（Donald Trump）在近期的造勢活動上，將黨內競選對手海利（Nikki Haley），誤當成前眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）。（資料照，歐新社、法新社，本報合成）

共和黨總統提名初選參選人、前美國總統川普（Donald Trump）在近期的造勢活動上，將黨內競選對手海利（Nikki Haley），誤當成前眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）。（資料照，歐新社、法新社，本報合成）

2024/01/21 14:21

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統大選將於11月登場，然而共和黨總統提名初選參選人、77歲的前美國總統川普（Donald Trump）在近期的造勢活動上，將黨內競選對手、前駐聯合國大使海利（Nikki Haley），誤當成前眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi），引起海利的質疑並抨擊其不適合再當總統，這也讓川普的心智問題再度成為外界關注焦點。

綜合外媒報導，現年52歲的海利，是川普在新罕布夏州（State of New Hampshire）初選的頭號勁敵。海利指出，川普在19日出席新罕布夏州造勢活動時，多次提及她的名字，聲稱她應該為2021年1月6日國會暴動案負責，同時指責海利拒絕政府支援，甚至「銷毀所有證據」。

對於川普的一連串指控，海利則是回應自己在事發當天根本不在國會大廈，而且她在2021年並未擔任任何公職，當時有權力管理並眾院的人，是前議長裴洛西。川普團隊事後回應是川普搞錯了，他當天在講別的事，但海利質疑，「我無意惡言相向，可是面對擔任總統的壓力時，我們絕對不能讓其他人質疑自己的精神狀況是不是不適任。」

報導指出，海利這番言論曝光後，除了被外界認為是在影射81歲民主黨籍現任總統拜登（Joe Biden），同時也是共和黨陣營至今針對對77歲川普心智健全度，所做出的最直接挑戰。另外，海利過去就曾多次表示，若有超過75歲以上的政治參選人，應該都要接受並通過心理能力測驗，並且設立任期限制。

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