為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

川普在愛荷華州黨內初選大勝 5大重點一次看

川普在愛荷華州黨內初選大勝輾壓對手。（美聯）

川普在愛荷華州黨內初選大勝輾壓對手。（美聯）

2024/01/16 22:19

〔中央社〕美國共和黨愛荷華州初選昨天登場，尋求再次逐鹿白宮的前總統川普一如預期勝出，得票率第2和第3則分別是佛州州長迪尚特和前美國駐聯合國大使海利。

以下是《法新社》彙整這次愛荷華州初選的5大重點。

川普的共和黨

愛荷華州初選是自川普（Donald Trump）2021年在混亂中離開白宮後，選民首次以選票來評判這位前總統，結果顯而易見，共和黨依然是川普的共和黨。

愛荷華州黨團會議逾5成票數投給77歲的川普，入口民調（entrance poll）顯示川普獲得宗教右派人士在內的普遍支持。

基督教保守派一開始對於川普有疑慮，因為川普深陷性侵指控及據稱與色情片女星有染的風波。不過，在川普提名的3名大法官主導了最高法院的反墮胎行動之後，基督教保守派開始對這位商界大亨有了好感。

川普第一，誰第二？

在共和黨初選爭奪第二的是佛州州長迪尚特（Ron DeSantis），以及曾在川普任內擔任美國駐聯合國大使的海利（Nikki Haley）。

迪尚特雖拿下第二高得票率，但他投入一切資源在愛荷華州力求表現，得票率卻仍大幅落後川普30個百分點，目前面臨龐大壓力。

隨著共和黨初選下一站轉到美國東北的新罕布什爾州（New Hampshire），迪尚特告訴支持者，「我們在愛荷華取得了門票」。

新罕布什爾州被視為對海利較有利。在得票率前三名參選人中，海利被認為是溫和派，她在有花崗岩州之稱的新罕布什爾州，聲勢逼近川普。

海利在愛荷華初選表現可圈可點，得票率約19%，和迪尚特的21%相差不遠。她預期下週在新罕布什爾州和家鄉南卡羅萊納州（South Carolina）將會贏過迪尚特。

迪尚特和海利都宣稱自己是共和黨的未來，可能最終是放眼2028年總統大選。

川普不怕官司纏身？

川普這位前地產大亨多起官司纏身是否會影響他角逐2024總統大選？從愛荷華州初選結果來看，至少競選期間不會。

即使川普目前面臨4起刑事訴訟官司，但絲毫不減他在共和黨選民之中的人氣。

美國有線電視新聞網（CNN）民調顯示，大多數黨團會議參與者，包括近3/4支持川普的選民，都相信即使川普被定罪，仍適合當總統。

川普今天將在紐約面臨另一起官司開庭，訴訟已經成了他的競選主軸，譴責民主黨對他展開「獵巫」行動。

愛荷華初選定生死？

川普在愛荷華州初選奏捷，固然讓他後勢看好，但愛荷華州黨團會議僅10萬選民，屬獨特的政黨主導事務，未必能反映全美的情況。

維吉尼亞大學政治學教授薩巴托（Larry Sabato）告訴《法新社》：「我不知道有哪個分析師不認為川普會拿下愛荷華……這個州大多是共和黨和福音派基督徒。新罕布什爾州的初選會更有趣。」

新罕布什爾州將於1月23日舉行初選，海利目標是縮小和川普的差距。

拜登準備好了？

若無意外，白宮現任主人拜登8月將獲民主黨提名。不過，他對於將再度和2020年競選對手川普捉對廝殺，已經有所準備。拜登昨天表示，從愛荷華州初選結果來看，川普顯然是對手陣營的領先者。

拜登的連任競選經費不虞匱乏，拜登競選團隊昨天稍早宣布1.17億美元競選基金，對於一個素以昂貴總統選舉聞名的國家，是一筆可觀的金額。

共和黨政治顧問馬德里（Mike Madrid）說，拜登是昨晚最大的贏家，「他將得到他希望的候選人：川普」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
共和黨前明日之星迪尚特初選之路問題多 「超級星期二」後恐退選
2024/01/16 18:05

共和黨前明日之星迪尚特初選之路問題多 「超級星期二」後恐退選
川普若再度入主白宮 將創下美國總統唯二紀錄
2024/01/16 15:49

川普若再度入主白宮 將創下美國總統唯二紀錄

龍年擺設必講究 新東陽好運佳瓷添喜氣
共和黨初選首戰大勝！川普嗨翻：讓我們把國家奪回來
2024/01/16 13:04

共和黨初選首戰大勝！川普嗨翻：讓我們把國家奪回來
無人可擋！美愛荷華州黨內初選 川普得票率57％大幅領先
2024/01/16 10:02

無人可擋！美愛荷華州黨內初選 川普得票率57％大幅領先

2024年來自上天最美的禮物
喊話要拜登更積極 桑德斯：川普若勝選民主將終結
2024/01/14 17:20

喊話要拜登更積極 桑德斯：川普若勝選民主將終結
美共和黨總統提名戰局縮小 克里斯蒂宣布退選
2024/01/11 09:49

美共和黨總統提名戰局縮小 克里斯蒂宣布退選
國際今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播