不想川普又成總統候選人！初選第2戰 有選民喊忍痛投海利

美共和黨內初選下一站是新罕布夏州，有選民說，會把票投給前美國駐聯合國大使海利（見圖），不是因為支持她，而是不想川普又成候選人。（彭博檔案照）

2024/01/20 00:56

〔中央社〕美國共和黨總統初選下一站將在新罕布夏州登場，有選民說，會把票投給前美國駐聯合國大使海利，主要原因並非出於支持海利，而是不願川普又成候選人。

法新社報導，71歲、已退休的新罕布夏州選民道奇（Jan Dodge）說：「其實我不是海利（Nikki Haley）真正的支持者。但我不希望川普（Donald Trump）贏得新罕布夏州，所以我要投給海利」。

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道奇的律師朋友凱斯特（Lisa Kester）告訴法新社：「這是戰略性投票……，它是反對川普的一票。」

想方設法要阻止這位美國前總統出現在11月大選選票上的選民決定支持海利，將她視為反對川普再次當選總統的最佳武器，並計劃在23日初選把票投給她。

川普「4年執政表現很糟糕」，道奇還說，如果川普今年稍晚與美國現任民主黨籍總統拜登（Joe Biden）再度對決並奪回白宮，「他只會更加糟糕」。

新罕布夏州的已登記選民以恪守州座右銘「不自由，毋寧死」及保持獨立著稱，因此海利極力爭取拿下這州來滅川普威風。

川普本週稍早在愛荷華州初選取得壓倒性勝利，海利目前仍遠遠落後川普，民調支持率勉強緊跟在後。

43歲的社工麥卡錫（Emily McCarthy）表示：「我認為在新罕布夏州，我們正設法弄清楚，要怎麼投票才不會讓川普成為共和黨候選人。」

麥卡錫形容自己是「社會的自由派、經濟的保守派」，還說她致力捍衛人權和身體自主權，暗批保守派對墮胎權的攻擊。

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