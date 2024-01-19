美民調：獨立選民挺川普 領先拜登11個百分點

美國總統拜登。（彭博）

2024/01/19 10:02

〔中央社〕一項最新民調顯示，自認為獨立選民的受訪者中，有46%考慮將票投給前美國總統川普，現任總統拜登僅獲得35%。川普領先拜登高達11個百分點。

美國即將在11月舉行大選，拜登（Joe Biden）與川普（Doland Trump）是目前最可能代表民主黨、共和黨角逐總統大位的候選人。

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「國會山莊報」（The Hill）引述Messenger/Harris的最新民調顯示，若拜登與川普是年底的唯二選擇時，46%的登記選民將選擇川普，拜登則為42%，12%的選民表示尚未確定。雙方差距約4個百分點。

值得注意的是，獨立選民對川普的支持率遠高於拜登。民調顯示，46%的獨立選民表示將投給川普，35%選擇拜登，差距高達11百分點。另有20%的選民表示尚未做出決定。

若將其他候選人納入選項，川普獲得40%的支持、拜登為37%，以獨立候選人參與大選的美國已故前總統約翰．甘迺迪（John F. Kennedy）的侄子小羅勃．甘迺迪（Robert Kennedy Jr）則獲得11%的支持率。

儘管川普與拜登目前仍是各自政黨最可能的提名人，但美國選民顯然不願他們兩人之一可能成為未來4年的總統。民調顯示，高達61%的受訪者不樂見拜登角逐連任，不希望川普再次參選的也有53%。

這項民調是於16、17日針對1045名登記選民進行，誤差值為3個百分點。

一項最新民調顯示，自認為獨立選民的受訪者中，有46%考慮將票投給前美國總統川普。（美聯社）

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