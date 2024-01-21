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超噁！ 搭機發現枕頭濕濕的 以為是水結果竟是「這個」

1對紐西蘭夫妻發現自己在飛機上全程坐在其他乘客的尿液中，因此向澳洲航空要求全額退款。示意圖，圖與新聞事件無關。（法新社）

1對紐西蘭夫妻發現自己在飛機上全程坐在其他乘客的尿液中，因此向澳洲航空要求全額退款。示意圖，圖與新聞事件無關。（法新社）

2024/01/21 10:23

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕紐西蘭1對夫妻日前搭乘1架從泰國曼谷飛往澳洲雪梨的航班，卻在就座後發現自己座位的枕頭濕濕的。2人原先不以為意，不料在飛機即將抵達目的地時，他們竟在座位下方找到1條兒童內褲，讓2人覺得超噁心，怒向航空公司索賠。

根據《紐約郵報》報導，這對夫妻於去年12月30日搭乘澳洲航空從泰國曼谷飛往澳洲雪梨的班機準備返家，2人座位的枕頭濕濕的，但他們以為是有乘客不慎將水打翻，因此也沒有多想，只是請空服人員把枕頭換掉。原以為事情會就此結束，不料幾小時後，夫妻中竟在座位底下發現1條濕漉漉的兒童內褲，讓2人不禁開始懷疑枕頭上根本不是水，而是小孩的尿液，最糟糕的是2人已經坐在尿液上10幾個小時，讓他們覺得實在是太噁心。

事後這對夫妻向澳航反應此事，航空公司卻只願賠償1萬點免費哩程數作為補償，但2人認為這些賠償與坐在尿液上近10小時相比根本微不足道，因此便在10日再次向航空公司要求機票全額退款。幾經周折後，澳航最終同意全額退款，並對這次令人感到不適的經歷表示歉意。航空公司發言人表示，他們正在調查事件的具體情況，同時也向澳航在曼谷的清潔承包商提出這個問題，要求清潔工作應做得更加全面，以免類似情況再次發生。

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