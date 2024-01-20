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低氣壓影響 日本關東甲信山區可能下大雪

低氣壓籠罩日本本州南部，關東甲信地區今天開始下雪，日本氣象廳呼籲民眾注意積雪可能影響交通，路面可能凍結。（圖擷自氣象署）

低氣壓籠罩日本本州南部，關東甲信地區今天開始下雪，日本氣象廳呼籲民眾注意積雪可能影響交通，路面可能凍結。（圖擷自氣象署）

2024/01/20 23:33

〔中央社〕低氣壓籠罩日本本州南部，關東甲信地區今天開始下雪，到21日為止，可能下大雪。日本氣象廳呼籲民眾注意積雪可能影響交通及路面可能凍結。

時事通信社報導，東日本與西日本今天晚上受到鋒面影響，多處下雨，關東甲信、北陸的山區下雪。日本氣象廳預估，到21日為止，本州南部附近的低氣壓朝東前進，關東甲信的山區可能下大雪，關東沿岸地帶及伊豆群島可能下大雨。氣象廳呼籲民眾提高警覺。

日本東北的南部、東日本及西日本的太平洋沿岸可能突然颳強風或打雷。北陸地區可能下雨，元旦發生強震的能登半島災區民眾需要注意土石流災害。

日本氣象廳表示，預估截至21日下午6時為止的24小時的降雪量，關東的北部山地50公分、甲信30公分、關東的北部平地25公分、埼玉縣秩父、東京都多摩、神奈川縣箱根20公分、關東的南部平地2公分。關東的南部平地有些地方可能積雪，但東京23區積雪可能性低。

截至21日下午6時為止的24小時降雨量，關東北部150毫米、關東南部與伊豆群島120毫米、北陸50毫米。

日本關東地區是指東京都、櫪木縣、群馬縣、埼玉縣、茨城縣、千葉縣、神奈川縣，甲信地區是指山梨縣、長野縣。

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