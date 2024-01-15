赴日注意！ 日本1/25入境「Visit Japan Web」QR Code再簡化

日本政府在防疫期間，推出了線上服務「Visit Japan Web」（VJW），提供的入境審查、海關申報、檢疫通關、免稅購買等服務。（圖擷取自Visit Japan Web官網）

2024/01/15 17:18

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本政府在防疫期間，推出了線上服務「Visit Japan Web」（VJW），提供入境審查、海關申報、檢疫通關、免稅購買等服務。如今，為提高遊客的便利性，將自1月25日起更改入境審查系統，先前在審查及海關申報時須出示2個QR Code，系統更新後便無需再切換，只需使用同一個QR Code即可辦理2項手續。

近年入境、返回日本的旅客除會填寫紙本入境卡及申告書，也會選擇使用「Visit Japan Web」網站預先填寫入境資料，以便節省時間。日本數位廳12日在官網 發布最公告，自日本時間2024年1月25日凌晨3點（台灣時間2點）起，將進行系統更改，自此統一「入境審查」（外國人入境記錄）和「海關申報」（攜帶物品、單獨托運物品申報）的QR碼。

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原先入境程序是在進行「入境審查」和「海關申報」時，分別使用各自的QR Code，但在系統更改後，旅客只需用一個QR碼即可辦理這2項手續。日本數位廳也提醒，新作法上線後，旅客必須顯示取得系統更改後生成的QR碼，辦理入境、返回日本的手續，但若是在25日系統更新前入境的外國旅客，仍必須登錄2種QR碼。

自1月25日起，VJW將改入境審查系統，以後在進行「入境審查」和「海關申報」時，只需使用同一個QR Code即可辦理2項手續。（圖擷取自Visit Japan Web官網）

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