北約前祕書長警告 提防以中國為首的「專制軸心」

前北約祕書長拉斯穆森訪問華府，敦促自由世界對抗以中國為首的專制軸心。（歐新社）

2024/01/20 16:26

〔編譯孫宇青／綜合報導〕北大西洋公約組織前祕書長、前丹麥首相拉斯穆森（Anders Fogh Rasmussen）近日訪問美國華府時，在《美國之音》（VOA）專訪中敦促西方繼續大力支持烏克蘭對抗俄國，呼籲自由世界共同對抗「以中國為首，有俄羅斯、伊朗和北韓加入的專制軸心」。

拉斯穆森說，這次訪問華府的目的之一是會晤對繼續支持烏克蘭持懷疑態度的國會議員，並告訴他們「烏勝俄敗」符合美國的國家安全利益，歐洲人也正在盡自己的一份心力。萬一普廷在烏克蘭實現野心，不僅損害美國國家利益，也是在鼓勵中國國家主席習近平攻佔台灣。

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他不諱言，「烏敗俄勝」將強化由中國領導，俄國、北韓和伊朗為成員的「專制軸心」，這將削弱美國和歐洲之間的聯盟。如果歐洲不能信任美國的領導力，就會助長歐洲方面主張扮演更加獨立角色的聲音，如此將削弱跨大西洋聯盟。

針對美國不應向烏克蘭投入過多資源，而是該確保有足夠資源應對印太地區潛在衝突的說法，拉斯穆森坦承資源有限，但民主國家仍佔全球GDP的60％以上，只要民主國家團結一致，就是一股強大力量，得以對抗不斷推進的專制政權。

拉斯穆森繼續提到，烏克蘭在7月於華府舉行的北約峰會上獲邀加入北約是「艱苦的戰鬥」，而他這趟訪問就是為了準備好細節，美國屆時將發揮決定性的作用，若沒有美國的支持，邀請烏克蘭加入的想法是不切實際的。

拉斯穆森也說，他會遊說美國議員繼續支持烏克蘭打敗俄國，並持續挑戰中國，「我知道這是國內政治，但我希望民主黨和共和黨人能夠就一籃子計畫達成共識，包括支持烏克蘭、以色列、台灣，以及解決美國邊境問題和移民問題等。」

拉斯穆森還警告，所謂「只要戰爭還在繼續，就不能邀請烏克蘭加入北約」的說法，是極其危險的論點，因為這就是普廷繼續發動戰爭，以阻止烏克蘭加入北約的動力。

他說，芬蘭和瑞典的結論是，傳統意義上的中立並不存在，灰色地帶就是危險地帶，這就是他們申請加入北約的原因，對烏克蘭也是一樣。最終，這將整合美國和歐洲的資源，以應對真正的長期全球挑戰，亦即中國。

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