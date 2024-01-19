美中太空競賽！學者荊元宙：中共衛星建設 助其長程精準打擊

圖為中國2020年發射嫦娥5號。（美聯社資料照）

2024/01/19 06:50

〔記者鍾麗華／台北報導〕國防大學中共軍事事務研究所所長荊元宙在陸委會的「大陸與兩岸情勢簡報」撰文表示，中共衛星建設有助於其C4ISR（指揮自動化系統）及長程精準打擊能力，而太空站可成為太空作戰指管中心，中共並藉此強化飛彈控制能力造成反導困難。在太空領域美中雙方逐漸形成了對稱作戰之勢，雙方攻守競爭因而更加激烈複雜。

荊元宙指出，中共在衛星科技的發展上是全方位的，不論通信、中繼、導航、偵察、監視及氣象各方面都有著大幅進步。中共目前已將衛星互聯網建設提升為國家戰略性工程，在與遙感、導航系統整合後，可成為空地一體化資訊系統，此基礎建設正是現代化戰爭中C4ISR及長程精準打擊能力的有力支撐。

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荊元宙分析，依照中共官方說法，天宮太空站的任務主要在於擔任國家級太空實驗室和國際科技合作交流平台，從事多領域太空科學實驗與技術試驗。但是若考慮到軍事用途，有人員常駐的太空站可以成為輔助地面指管中心的太空作戰指揮中心，即時操控衛星網絡，有利於執行聯合作戰。若加裝定向能武器和電磁武器，亦可執行反飛彈或反衛星操作。

荊元宙說，嫦娥5號的返程甚至是使用「打水漂」的方式，實施半彈道跳躍式再入重返大氣層，此與東風17飛彈可能使用所謂「錢學森彈道」類似，顯示中共似乎已有能力控制彈道飛彈重返大氣層的姿態及重入速度。由於此種飛行路徑與傳統彈道飛彈所使用的拋物線軌跡不同，路徑難以預測，自然難以攔截。若將嫦娥5號遙控制導及動力系統應用於飛彈研製，將增加飛彈防禦系統的困難。

荊元宙表示，根據美國2022年度《太空工業基礎現狀》報告表示，中國致力於在2045年成為佔據太空主導地位的大國。中共太空科技的快速發展，使得其也開始如同美國一樣大量依賴太空載台，因此在太空領域美中雙方逐漸形成了對稱作戰之勢，雙方攻守競爭因而更加激烈複雜。

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