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太空是「終極軍事制高點」美議員：登月攸關國安不能輸中國

1969年美國「阿波羅11號」任務，太空人登陸月球。（美聯社檔案照）

1969年美國「阿波羅11號」任務，太空人登陸月球。（美聯社檔案照）

2024/01/19 00:00

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國國家航太總署（NASA）延後美國太空人重返月球的「阿提米絲3號（Artemis 3）」任務時程，令國會議員感到緊張，17日在聯邦眾議院聽證會上，議員表示，美中太空競賽攸關國安，美國和其盟友需要贏得這場競賽，並且搶在中國之前，帶領在太空制定「以規範為基礎」的國際秩序。

眾院科學、太空與科技委員會主席、共和黨議員魯卡斯（Frank Lucas）在17日召開的「阿提米絲」計畫聽證會上說，「中國正為其（建立）月球研究站，積極招攬國際夥伴，並且已經明言其企圖心，是要在2030年前送太空人上月球」，下一個登陸月球的國家，將能夠為未來月球活動「是否以公開和透明、或者更為受限的方式進行，定下先例」。

美國民營企業開發的月球登陸器「遊隼號（Peregrine）」，8日升空後，因技術問題無法在月球軟著陸，次日NASA便宣布出於技術和安全考量，載人繞月的「阿提米絲2號」、和載人登月「阿提米絲3號」任務均延後1年，分別延後到2025、2026年進行。

委員會數名議員強調，這場新的登月競賽，是更廣泛的美中競爭之一環，落居第二可能危及美國國家安全。共和黨籍議員麥考密克（Rich McCormick）說，「中國的目標是要在2045年超越美國，成為太空的領導者，這不是祕密。我們不能讓這種事情發生」，「我認為，我們在太空科技上掌握的領先優勢，將保護美國，不只在經濟上，也在有益於人類的科技上」。議員波西（Bill Posey）稱太空是「終極的軍事制高點」，在這處最後邊疆領先的人，「就掌握地球的命運」。

出席作證的前NASA署長葛里芬（Michael Griffin）認為，如果其他國家登月了，而美國和其夥伴卻沒有，會「令人無法接受」。他說，中國和俄羅斯了解「在這塊太空邊疆有一席之地，在全球強權政治世界所扮演的角色」。

美國航太智庫「密契爾航太研究所（The Mitchell Institute for Aerospace Studies）」17日發表政策白皮書，點出「月軌內空間（Cislunar Space）」的重要性，即地球與月球或月球軌道之間，兩天體引力互相抵銷，是適合部署衛星、太空望遠鏡的位置，而有「停車位」之稱。

中國已在該區域部署一枚衛星，用於月球探測器通訊。密契爾的報告呼籲美國，必須在這處區域打造一套「架構」，不僅為了加速科學和經濟活動，也使其「有能力監視並且回應不負責或者具威脅性的行為」。

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