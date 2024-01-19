歷年最高！日本外交民調出爐 逾8成對中國「感到不親切」

日本有逾8成民眾，在「對中國是否感到親切」持否定意見。（歐新社）

2024/01/19 19:56

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本今天（19日）公布去年外交民調結果，其中「對中國是否感到親切」問題，有86.7%的人持否定意見，這也是繼1978年相關問題問世以來，最高的紀錄。另一方面，有52.8%的人在「對韓國是否感到親切」問題給予正面回覆。

《產經新聞》報導，這項民調在去年9月7日至10月15日期間進行，對象為全國18歲以上的男女共3000人，回答率為55%。民調自1975年問世以來，每年都會舉行一次，先前都是由專門調查員進行面對面的個別訪談，從2019年起受疫情影響，則改為郵寄方式進行。

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針對「對中國是否感到親切」，有86.7%的民眾表示「不親切」或「不太親切」，這也是繼1978年相關問題納入問卷以來的最高紀錄。報導提到，中國人民對於日本去年8月排放核廢水的政策相當反感，甚至不再進口日本水產等因素，反應在民調結果上。

此外，與俄國的關係上，有93.5%的民眾回答「不好」或「不太好」，同樣為史上最高紀錄。報導認為，這可能與俄國侵略烏克蘭，以及南千島群島（日方稱北方領土或北方四島）爭議有關。

另一方面，有52.8%的民眾在「對韓國是否感到親切」問題回覆「親切」或「有點親切」，與過去2019年最低紀錄的26.7%相比，在四年內上升約25個百分點。報導推測，這與韓國總統尹錫悦致力於改善與兩國關係，以及韓國文化風行日本的功勞。

有52.8%的民眾在「對韓國是否感到親切」問題回覆「親切」或「有點親切」。（歐新社）

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