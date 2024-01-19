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惡劣！ 中國黃牛湧東京迪士尼掃光限量商品 高價轉賣惹怒日人

東京迪士尼海洋園區15日開始販售該園區才能購買的新限定版商品，不料卻傳出開賣當天，商店湧入大量講著中國口音、疑似黃牛集團的男女大量掃貨。（圖擷取自@nanaaan___、@chichinonnon 社群平台「X」，本報合成）

東京迪士尼海洋園區15日開始販售該園區才能購買的新限定版商品，不料卻傳出開賣當天，商店湧入大量講著中國口音、疑似黃牛集團的男女大量掃貨。（圖擷取自@nanaaan___、@chichinonnon 社群平台「X」，本報合成）

2024/01/19 13:37

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕海外中國黃牛惡劣事蹟再添一樁！深受各國遊客喜愛的日本東京迪士尼樂園，15日在海洋園區（Disney Sea）開始販售該園區才能購買的新限定版商品，不料卻傳出開賣當天，商店湧入大量講著中國口音、疑似黃牛集團的男女，他們不僅大量掃貨，更火速拿到網路上高價轉賣，無恥行徑也讓不少日本遊客憤怒向媒體投訴。

根據日本《富士新聞網》報導，東京迪士尼海洋從本月15日開始，舉辦「達菲熊」（Duffy）新周邊商品限量販售的期間限定活動，不少在當天前往園區的日本遊客，目擊一群操著中國口音的黃牛集團湧入紀念品商店後，開始進行明確分工合作，有的人佔據商品架前的空間從架上掃貨，有的人則是多在角落清點購物籃中的商品數量，甚至還有人負責排隊結帳。

日本遊客指出，這些黃牛就算已經把架上商品全數搶空，仍會在原地等待店員補貨，接著再重複掃貨搶光的行為。也因為這群黃牛的瘋狂掃貨，導致限定版商品的貨架在當日下午4點時，就已經空空如也，向媒體投訴的日本遊客更透露，「她們有人一筆結帳的金額，就買了超過50萬日圓（約新台幣10.6萬元）。」

消息傳至網上，中國黃牛的無恥行徑再度引起無數日本網友憤怒，紛紛留言痛斥，「一點道德感都沒有」、「充滿夢想的樂園，被中國人給破壞了......」、「看這些中國黃牛對待達菲熊的方式，真是很過分，完全感受不到對達菲的愛」、「可以限制中國人入境嗎？他們的言行舉止和價值觀與日本人相差甚遠，根本不可能共存」。

更有日本網友發現，原價2200日圓（約新台幣470元）的草莓達菲鑰匙圈，被黃牛放到網路上以4萬950日圓（約新台幣8736元）的高價出售，價格翻了將近20倍，更驚人的是還居然已經售完。

對此，迪士尼園方坦言有發現黃牛掃貨到網路高價炒賣的亂象，因此今後將實施「每人每項商品限購1個」的規定，希望能反制黃牛、改善購物環境。

日本遊客指出，這些中國黃牛不僅掃光園區的限定商品，事後更拿到網路上高價轉賣，行徑相當惡劣無恥。（圖擷取自@chichinonnon、@30i71 社群平台「X」，本報合成）

日本遊客指出，這些中國黃牛不僅掃光園區的限定商品，事後更拿到網路上高價轉賣，行徑相當惡劣無恥。（圖擷取自@chichinonnon、@30i71 社群平台「X」，本報合成）

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