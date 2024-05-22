羽化成龍！紫外光揭「 鸚鵡嘴龍」羽毛進化秘密

過去古生物學界認為鸚鵡嘴龍只在尾巴上有羽毛，而現在這項新研究表明，它整個身體的皮膚會根據是否有羽毛而有所不同。圖為西伯利亞鸚鵡嘴龍（Psittacosaurus sibiricus）還原想像圖。（取自維基百科公領域/CC BY-SA））

2024/05/22 20:28

〔編譯陳成良／綜合報導〕愛爾蘭科克大學的古生物學家在一項研究中揭示，早白堊紀（約1.35億至1.2億年前）羽毛恐龍Psittacosaurus（鸚鵡嘴龍）擁有爬行動物的鱗片皮膚，這為恐龍向鳥類演化過程提供了新見解。研究結果發表在5月21日的《自然通訊》（Nature Communications）上。

據《每日科技網》（scitechdaily）報導，研究團隊由科克大學的楊子孝博士（Dr. Zixiao Yang）和瑪麗亞·麥克納馬拉教授（Prof. Maria McNamara）領導，並與中國南京大學的科學家合作。他們利用紫外線（UV）光，發現了先前不可見的保存完好的化石皮膚區塊，這些區塊在自然光下是看不見的。

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楊博士表示：「這個化石真的是一顆隱藏的寶石。皮膚化石在2021年標本捐贈年給南京大學時仍然隱藏著，只有在紫外光下才能看到，發出引人注目的橙黃色光芒」，進一步的X光和紅外光檢查，顯示了保存完好的細胞結構。更為驚人的是，化石皮膚的化學成分是矽，這與玻璃相同，這種保存方式在脊椎動物化石中前所未見。

麥克納馬拉教授解釋說，這項發現對恐龍羽毛的進化具有重要意義。研究表明，羽毛最初只在身體的某些區域發展，而其他部分仍然保留爬行動物的鱗片。這種「分區發展」的模式，可能幫助早期的羽毛恐龍在生存和適應方面取得成功，並將這些基因傳遞給後代。

過去古生物學界認為，鸚鵡嘴龍只在尾巴上有羽毛，而現在這項新研究表明，它整個身體的皮膚會根據是否有羽毛而有所不同。像現代鳥類那樣柔軟的皮膚似乎與羽毛區域有關，而禿斑則呈鱗片狀，這表明在羽毛進化的早期階段，保留爬行動物皮膚可能改善了皮膚的功能。

這項研究為恐龍向鳥類的進化，提供了關鍵的證據，揭示了分區發展在適應和生存中的重要性。這不僅深化了我們對恐龍進化的理解，也展示了現代技術在古生物學研究中的潛力。隨著更多化石的發現，我們有望進一步解開恐龍演化的謎團。

研究中的恐龍標本在自然光（上半部）和紫外光（下半部）下的對照，在紫外光下，隱藏的皮膚區塊發出橙黃色光芒。（取自University College Cork網站）

電子顯微鏡下的化石皮膚顯示出礦化的細胞層。（取自University College Cork網站）

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