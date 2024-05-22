接受紐時專訪》澤倫斯基稱普廷不會打核戰 促北約更直接介入

烏克蘭總統澤倫斯基。（法新社檔案照）

2024/05/22 21:31

〔編譯管淑平／綜合報導〕烏克蘭總統澤倫斯基接受美國《紐約時報》專訪，力促美國和歐洲盟邦應該採取更多行動保護烏國，包括北大西洋公約組織（NATO）應協助擊落烏國上空的俄羅斯飛彈，允許使用西方提供的武器打擊俄國境內目標。他也駁斥升高戰事可能引發核戰的憂慮，指俄國總統普廷為了自保，不會動用核武。

《紐約時報》21日報導，澤倫斯基20日在基輔接受訪問，認為北約應該可在不出動戰機進入烏國空域的情況下，擊落在烏國上空的俄國飛彈，這純是防禦戰術，沒有與俄軍爆發直接衝突的風險。

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澤倫斯基說：「我的疑問是，這有什麼問題？為什麼我們不能把它們擊落？這是防禦嗎？是；這是攻擊俄羅斯嗎？不是。你是擊落俄羅斯戰機、殺害俄國飛行員嗎？不是。所以北約國家參與這場戰爭有什麼問題？這沒有問題。」他直言，「擊落烏國上空的東西，並且給我們武器，好用來對抗在邊境的俄國部隊」。

分析家認為，北約直接介入這場戰爭可能挑起俄國報復，因此西方國家對此一直相當抗拒。但是澤倫斯基曾以上月美國和英國共同協助以色列，擊落伊朗來襲無人機和飛彈，與烏國情況比較，而白宮回應烏克蘭和以色列的情況不同。

澤倫斯基在紐時訪問中，也敦促盟邦提供更多F-16戰鬥機，以及「愛國者」防空系統。他感謝近日一些盟邦指，北約考慮派遣軍事訓練員到烏克蘭協訓烏軍，但更立即的需要是能夠使用西方提供的武器，打擊在俄國境內的軍事目標。

他說，西方對於這一點猶豫不決的原因，主要在於擔心升高核武威脅，但是這一點誇大了，因為俄國總統普廷出於要保護自己，會避免動用核武，「他（普廷）或許不理性，但是他很愛惜自己的生命」。

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