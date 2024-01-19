以哈衝突發生後 以色列戰時內閣部長稱曾阻止先攻擊真主黨

以色列內閣無任所閣員埃森科特18日表示，他阻止了以軍對真主黨採取「先發制人的攻勢」。圖為上月8日埃森科特在其子喪禮上致詞的畫面。（路透資料照）

2024/01/19 15:06

劉家凱／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕以色列「戰時內閣」（又稱戰爭內閣）部長、國防軍前參謀總長埃森科特（Gadi Eizenkot）18日接受以國電視台「12頻道」（Channel 12）採訪時，稱10月7日哈瑪斯對以色列發動突襲後，他成功阻止了以色列軍方對黎巴嫩真主黨（Hezbollah）採取「先發制人的攻勢」。

據《路透》報導，埃森科特的小兒子上月才在加薩走廊的戰鬥中陣亡，他表示，以色列去年10月初曾打算先下手為強、迅速打擊真主黨，該組織被西方國家廣泛認定為恐怖組織，但彼時尚未對以軍開火。

請繼續往下閱讀...

埃森科特強調，是他說服了戰時內閣延後行動。他說：「我認為我們（戰時內閣的反對黨閣員）的存在，明確阻止了以色列犯下嚴重戰略錯誤。」

如今，以色列、黎巴嫩邊境每天都發生零星戰鬥，所幸並未轉為全面戰爭。以色列當局和真主黨均公開表示，希望避免戰爭，但雙方強調已做好必要時的戰鬥準備。

巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯去年10月襲擊以色列後，反對黨成員埃森科特、前陸軍總司令甘茨（Benny Gantz）雙雙加入了右翼總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）的戰時內閣。

儘管11月的短暫停火促使哈瑪斯釋放了近半人質，但埃森科特指出，仍有逾100名被囚禁的人質分散在加薩各地，必須重新達成停火才能保證其安全。

埃森科特說：「如果無法達成協議，將不可能在短時間內確保人質獲釋。」他認為，休戰並不影響以色列殲滅哈瑪斯，或追捕去年犯下殘忍罪行的武裝分子，作戰目標將「仍然有效」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法