為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

譴責以國狙殺哈瑪斯領袖 真主黨：戰爭擴大將血戰到底

真主黨領袖納斯拉勒在電視演說中表示，艾魯里被殺後，他手下的什葉派民兵「不能保持沉默」，並抨擊這是「重大危險犯罪」。（路透）

真主黨領袖納斯拉勒在電視演說中表示，艾魯里被殺後，他手下的什葉派民兵「不能保持沉默」，並抨擊這是「重大危險犯罪」。（路透）

2024/01/04 11:57

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯（Hamas）第二號政治人物艾魯里（Saleh Arouri）2日在黎巴嫩首都貝魯特郊區被炸死，是以哈衝突至今喪生的最高層級領袖。黎巴嫩真主黨（Hezbollah）領導人3日對此表示，他們「不能保持沉默」；並警告若戰爭蔓延至黎巴嫩，該組織部隊將誓死戰鬥。

據路透報導，艾魯里2日死於公寓爆炸案，以色列目前未對事件做出任何回應。但總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）所屬「聯合黨」國會議員達諾（Danny Danon）在攻擊後隨即發文，恭喜以國軍方、情報單位擊斃艾魯里。

以色列軍方發言人指出，部隊處於高度戒備狀態，將應對任何可能情況。艾魯里之死進一步表明，持續近3個月的戰爭正擴及加薩以外地區，包括約旦河西岸（West Bank）、黎巴嫩和以色列邊境，甚至是紅海航道。

3日1場電視演說中，真主黨領袖納斯拉勒（Hassan Nasrallah）表示艾魯里被殺後，他手下的什葉派民兵「不能保持沉默」，並抨擊這是「重大危險犯罪」；但納斯拉勒沒有公布針對以色列發起的可能行動。

納斯拉勒強調，如果以色列對黎巴嫩發動全面戰爭，真主黨的戰鬥將「沒有上限」和「沒有規則」。納斯拉勒說：「無論誰想與我們開戰，他都會後悔。如果對黎巴嫩發動戰爭，那麼黎巴嫩的國家利益將促使我們戰鬥到底。」

自從加薩戰爭爆發，和哈瑪斯同樣受到伊朗支持的真主黨幾乎每天都在邊境與以軍交火。至今已有超過120名真主黨成員和20名平民在黎巴嫩南部邊境喪生。

聯合國駐黎巴嫩臨時部隊（UNIFIL）警告，任何升級「都可能對邊界兩側人民造成毀滅性後果」。

以色列多次指控艾魯里策劃去年10月7日針對其公民的襲擊行動。但1名哈馬斯官員透露，艾魯里同時是卡達和埃及斡旋停火、多次釋放以色列人質的「談判核心」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
以軍再襲真主黨 4名成員黎巴嫩南部喪生
2024/01/02 12:38

以軍再襲真主黨 4名成員黎巴嫩南部喪生
狂轟加薩中部！以軍戰車連夜砲擊 陣亡數再添3人
2023/12/28 08:50

狂轟加薩中部！以軍戰車連夜砲擊 陣亡數再添3人

日月光銀髮同樂會 用愛打造樂齡人生
以巴領土範圍爭議 伊朗外長籲舉行「全民公投」決定
2023/12/12 22:46

以巴領土範圍爭議 伊朗外長籲舉行「全民公投」決定
布林肯訪中東 力挺以色列、防戰事升級
2023/10/12 11:54

布林肯訪中東 力挺以色列、防戰事升級

不菸酒竟二度罹癌 免疫治療助力抗肺癌
國際今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播