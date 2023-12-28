狂轟加薩中部！以軍戰車連夜砲擊 陣亡數再添3人

1輛以色列戰車27日在加薩南部展開砲擊。（路透）

2023/12/28 08:50

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕以色列國防軍27日同時自陸、海、空對加薩中部發動攻勢，哈瑪斯稱造成數十人喪生；聯合國衛生機構則表示，數千平民在砲火中爭相逃離戰場。

據路透報導，儘管國際社會一再呼籲停火，以色列國防軍參謀總長哈勒維（Herzi Halevi）26日仍表示，戰爭將持續進行數月，反映以色列徹底消滅哈馬斯的決心。哈勒維說：「瓦解恐怖組織沒有捷徑。」

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以色列政府也強調，可能加強應對黎巴嫩真主黨（Hezbollah）發動的跨境襲擊。真主黨與哈瑪斯同受伊朗扶持，衝突爆發後即不斷自北方牽制以軍行動。

哈瑪斯控制的加薩衛生部發出聲明表示，以色列27日針對加薩走廊南部甘尤尼斯（Khan Younis）阿馬爾醫院（Al-Amal Hospital）周遭地區發動空襲，造成20名巴勒斯坦人身亡。以色列軍方尚未對此事發表評論。

醫護人員透露，加薩中部的馬加齊（Al-Maghazi）地區有5名巴勒斯坦人命喪空襲；衛生官員則表示，加薩北部共7具巴勒斯坦人遺體，於26日晚間運抵西法醫院（Shifa Hospital）。

加薩中部居民指出，以色列戰車連夜對馬加齊和布賴吉（Al-Bureij）難民營以東區域展開砲擊，戰車更打算強行穿越難民營。

以色列軍方27日發布的報告顯示，又有3名士兵在加薩行動中喪生。自10月20日發起地面攻勢以來，以軍在該地的陣亡人數已達166人。

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