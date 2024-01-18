疑追查「槍手闖電視台」主使者惹殺機 厄瓜多檢察官遇襲身亡

負責調查9日厄瓜多電視台遭武裝攻擊事件的檢察官，傳出在當地時間17日下午開車途中遭到不明人士暗殺。（歐新社）

2024/01/18 14:37

劉家凱／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕厄瓜多第二大城瓜亞基爾（Guayaquil）9日發生一群蒙面武裝份子闖入電視台攝影棚，持槍挾持工作人員的事件，當時現場情況隨著直播播送出去，震驚全國。當局出動大批軍警將武裝份子全數逮捕，並展開調查，但負責調查此案的檢察官，卻傳出在當地時間17日下午遭到槍殺。

綜合外媒報導，厄瓜多總檢察長沙拉薩（Diana Salazar）透過社群平台「X」（原推特）發布最新聲明表示，負責調查9日案件的檢察官斯瓦瑞茲（César Suárez），在17日下午開車前往法院聽證會的途中遇襲身亡。

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警方指出，坐在駕駛座的斯瓦瑞茲遭暗殺，身中數槍；另據外媒捕捉到的畫面，他的座車停在瓜亞基爾一條街道上，駕駛座車窗則有多個彈孔。報導指出，電視台遭武裝攻擊事件在斯瓦瑞茲的調查下，警方成功逮捕13名嫌犯，其中2人未成年，斯瓦瑞茲被害前仍在試圖釐清哪個犯罪集團為下令發動攻擊的幕後黑手。

沙拉薩表示，她的辦公室正針對案發現場進行初步調查，同時向斯瓦瑞茲的家屬致哀，「犯罪份子、恐怖份子不會阻止我們對社會的承諾，我們呼籲維持秩序的部隊確保那群履行職責者的安全」，她並未針對斯瓦瑞茲一案透露更多細節。另外，斯瓦瑞茲過去還曾參與調查其他涉及販毒、政治貪腐等備受關注的案件。

厄瓜多已成哥倫比亞和秘魯古柯鹼出口的中樞，令這個曾經和平的南美洲國家近來暴力事件激增。除了蒙面槍手闖入電視台，還有超過200名監獄工作人員遭挾持、多個城市發生爆炸，員警被綁架等事件。對此，厄瓜多總統諾波亞（Daniel Noboa）在8日宣布為期60天的緊急狀態，包括實施宵禁、把22個犯罪集團列為恐怖組織。

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Es imposible no quebrarse por la muerte de un compañero en la lucha contra la delincuencia organizada. Seguiremos firmes en su nombre: por él, por el país, por la justicia.

Gracias por su trabajo, César. Descanse en paz. Mi solidaridad con su familia y amigos. https://t.co/AQN5BvFz5P — Diana Salazar M. （@DianaSalazarM2） January 17, 2024

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