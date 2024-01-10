不只重犯越獄！厄瓜多電視台闖入整群蒙面槍手 驚恐全直播

一批蒙面武裝份子闖入厄瓜多電視台，威脅工作人員跪下。（美聯社）

2024/01/10 07:52

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕由於厄瓜多「頭號通緝犯」馬西亞士（Jose Adolfo Macias）7日傳出從監獄「消失」，總統諾波亞（Daniel Noboa）8日宣布全國進入為期60天的緊急狀態，並指示武裝部隊展開搜捕。不過厄瓜多9日再度發生緊急事件，厄瓜多TC電視台攝影棚被一群武裝份子闖入，武裝份子持槍威脅工作人員，並要求工作人員跪下，所幸最後厄瓜多軍警已將現場武裝份子全數逮捕。

綜合外媒報導，TC電視台位於第二大城瓜亞基爾（Guayaquil）的攝影棚週二被一群武裝份子闖入，武裝份子將電視台的工作人員強行壓倒在攝影棚的地板上，背景中還傳出槍聲和叫喊聲，有些武裝份子對著鏡頭比手勢，也有人大喊「別讓警察進來」。由於武裝份子闖入後正好在現場直播，驚悚場面因此全被播出，後來武裝份子才將訊號切斷。

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厄瓜多警方指出，目前TC電視台攝影棚工作人員已安全疏散，共逮捕13名武裝份子。警方也發布照片，可看到許多男子臉朝下、雙手被反綁。警方強調，此次TC電視台攝影棚遇襲事件屬於恐怖攻擊。

在此次事件發生後，諾波亞9日下午簽署一項行政命令，宣布厄瓜多發生內部武裝衝突，並將多個組織犯罪團體列為「恐怖組織」。而諾波亞自從宣布緊急狀態以來，已經至少有7名警察被幫派成員綁架；厄瓜多國內也發生多起爆炸案，厄瓜多當局並沒有公佈任何爆炸原因，也沒有組織出面負責。

事後武裝份子全被警方逮捕。（法新社）

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