大毒梟越獄 厄瓜多緊急狀態60天

黑道份子持槍械和手榴彈闖入瓜亞基爾TC電視台攝影棚，喝令工作人員趴在地上，還全程轉播。（路透）

2024/01/11 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕南美國家厄瓜多總統諾波亞八日宣布全國進入六十天的緊急狀態，因為前一天大毒梟馬西亞士（Jose Adolfo Macias）越獄，隨後國內暴動情勢節節升高。詎料多名蒙面槍手九日闖入第二大城瓜亞基爾一家電視台攝影棚，並威脅處決安全部隊和平民，所幸最後全遭逮捕。諾波亞隨後下令「殲滅」犯罪幫派。該國在近期一連串歸咎於幫派的襲擊中，已至少十人喪命。

全國已至少六起監獄暴動

一連串事件由人稱「費托」（Fito）的馬西亞士八日從瓜亞基爾的監獄越獄所引起，他是最惡名昭彰的販毒集團「洛斯喬內羅斯」（Los Choneros）首腦，集團販毒路線遍及厄瓜多、哥倫比亞、墨西哥及美國。

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四分之一監獄遭幫派控制

厄瓜多卅六所監獄估計約有四分之一遭到幫派控制，在諾波亞誓言取回監獄控制權、下令把幫派首腦轉移至最高安全戒備監獄後，被判刑卅四年的馬西亞士八日在警方抵達前數小時越獄脫逃，當局懷疑政府內部有人洩密。馬西亞士越獄後，全國監獄至少發生六起暴動事件，五個城市共有一二五名獄警、十四名官員被囚犯扣押。社群媒體影片顯示，囚犯用利刃處決至少兩名獄警。瓜亞基爾的醫院、大學校園也傳出武裝份子闖入的消息，當地商家大多關門不敢營業。

蒙面槍手闖電視台 直播開火

蒙面槍手九日在TC電視台現場轉播時開火，並強迫受驚嚇的工作人員趴在地上，在攝影棚的燈光熄滅時，可以聽到有人尖叫，但轉播仍繼續進行。整個混亂過程約半小時，之後才看到警察進入攝影棚。警方表示，襲擊電視台的歹徒至少有十三人，已被逮捕，此次事件屬於恐怖攻擊。

諾波亞於九日下午簽署行政命令，宣布國家發生「內部武裝衝突」，將多個組織犯罪團體列為「恐怖組織」。當天，涉策劃暗殺檢察官而在五日被捕的另名大毒梟皮科也成功逃獄。

厄國局勢引起國際關注，美國表示「極為憂心」，承諾提供援助並與諾波亞的團隊保持密切聯繫。秘魯宣布接壤的邊境地帶進入緊急狀態；中國駐厄瓜多大使館宣布，大使館及所有領事館暫停開放；法、俄均建議本國公民不要前往厄瓜多。

厄瓜多黑道份子持槍械和手榴彈闖入電視台，警方出動特勤小組。（法新社）

厄瓜多九日爆發向公權力挑戰的暴力事件，黑道份子持槍械和手榴彈闖入電視台。警方出動特勤小組，疏散電視台員工。（美聯社）

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