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頭號通緝犯越獄！ 厄瓜多頒緊急狀態令 全國實施宵禁

緊急狀態令授權厄瓜多軍隊在城市街道和監獄展開部署，同時實施全國宵禁。圖為厄國裝甲車7日在首都戒備。（法新社）

緊急狀態令授權厄瓜多軍隊在城市街道和監獄展開部署，同時實施全國宵禁。圖為厄國裝甲車7日在首都戒備。（法新社）

2024/01/09 10:43

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕厄瓜多「頭號通緝犯」馬西亞士（Jose Adolfo Macias）7日驚傳自監獄「消失」，總統諾波亞（Daniel Noboa）8日隨即宣布全國進入為期60天的緊急狀態，同時指示武裝部隊展開搜捕行動。

據路透報導，此為諾波亞去年11月上任後，首度頒布緊急狀態令。年僅35歲的諾波亞是厄瓜多迄今最年輕總統，他承諾重建這個飽受毒品戰爭蹂躪的南美國家。

諾波亞8日強調：「我剛剛簽署了1項緊急狀態令，讓武裝部隊的行動得到政治和法律支持。毒販、殺手和犯罪集團左右政府決策的時代已經結束了。」

厄瓜多當局表示，該國6座監獄8日均爆發幫派衝突。2021年以來，已有400餘名囚犯在人滿為患的厄國監獄中喪生。

2011年因販毒、謀殺等多項罪名，遭判處34年徒刑的Los Choneros犯罪集團首腦馬西亞士，7日自瓜亞基爾（Guayaquil）監獄失蹤，引發舉國關注。

緊急狀態將授權厄瓜多軍隊在城市街道和監獄展開部署，同時實施全國宵禁。近年來，厄國政府曾多次頒布緊急狀態令，欲加強安全，但始終沒有取得重大成果。

厄瓜多暴力事件頻傳，政府將責任歸咎予販毒集團。去年8月，主張反貪腐的總統候選人維拉維森修（Fernando Villavicencio）在首都基多（Quito）一場造勢活動中，當眾遭槍擊喪命，致使該國暴力衝突達到頂峰。

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年僅35歲的諾波亞是厄瓜多迄今最年輕總統，8日宣布該國進入為期60天的緊急狀態。（法新社資料照）

年僅35歲的諾波亞是厄瓜多迄今最年輕總統，8日宣布該國進入為期60天的緊急狀態。（法新社資料照）

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