厄瓜多超過百名獄警淪人質 總統宣布與販毒集團開戰

厄瓜多總統諾波亞10日表示，厄瓜多正與挾持獄警的販毒集團「交戰」，將全力營救人質。（法新社）

2024/01/11 16:23

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕厄瓜多總統諾波亞（Daniel Noboa）10日表示，厄瓜多正與挾持獄警的販毒集團「交戰」，全國暴力事件越來越多。9日厄瓜多TC電視台攝影棚電視直播甚至被槍手闖入挾持。目前諾波亞已將22幫派列為恐怖組織，視為正式軍事目標。

根據《路透》報導，諾波亞10日對卡內拉廣播電台（Canela Radio）表示，「我們正處於交戰之中，面對恐怖組織，我們不能投降」，他估計厄瓜多活躍幫派成員有大概2萬多人，隨厄瓜多進入緊急狀態，10日厄瓜多首都基多港口與街道顯得格外冷清，許多公司關閉，或採遠端辦公，連同學校也都關閉。

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《路透》指出，厄瓜多大毒梟馬西亞士（Jose Adolfo Macias）週末越獄，8日凌晨厄瓜多多所監獄出現暴動，有130多名獄警、工作人員被挾持成為人質，諾波亞隨即宣布進入60天的全國緊急狀態，調動武裝部隊展開行動。9日厄瓜多全國發生多起爆炸事件，槍手還闖入直播中的電視台。

諾波亞10日強調，目前正盡一切努力營救監獄人質，厄瓜多武裝部隊指揮官維拉（Jaime Vela）10日晚間指出，從緊急狀態發布以來，當局已逮捕329人，其中多為幫派「洛斯喬內羅斯」（Los Choneros，暫譯）、「洛斯羅伯斯」（Los Lobos，暫譯）和「洛斯蒂格羅內斯」（Los Tiguerones，暫譯）犯罪分子。

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