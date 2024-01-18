英王室接連掛病號！凱特王妃腹部手術 查爾斯三世將入院治療

英國王室官員17日表示，王妃凱特（右一）已成功接受腹部手術；查爾斯三世（左二）則將於下週住院治療。（美聯社資料照）

2024/01/18 11:20

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕英國王室17日表示，英國威爾斯王妃凱特（Kate）已成功完成腹部手術，將住院兩週；國王查爾斯三世（King Charles III）則因前列腺肥大須接受治療，預計於下週進行手術。

據路透報導，英國王儲與王妃官邸肯辛頓宮（Kensington Palace）指出，現年42歲的凱特16日被送往倫敦的私人診所，預計將住院10至14天，隨後返家休養幾個月。

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王室發言人沒有透露手術細節，但表示病情與癌症無關。聲明稱：「威爾斯王妃希望公眾能夠理解她希望孩子們盡可能保持生活正常的心願；及她希望個人保有醫療隱私的心願。」

消息發布不到2小時，白金漢宮接著宣布，現年75歲的查爾斯也將於下週前往醫院接受「矯正手術」，但強調病情是良性的，「與每年數以萬計的男性一樣，國王因前列腺肥大尋求治療」。

兩位王室成員平時都以健康狀況良好的形象示人，兩人上次出席公開場合是在去年耶誕節當天。

肯辛頓宮稱依照醫囑，凱特在復活節（3月31日）前不太可能重返崗位；威廉王子（Prince William）在妻子養病期間，也將缺席數個已排定的行程。

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