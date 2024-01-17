凱特王妃住院動腹部手術 將留院約2週 肯辛頓宮拒絕說原因

英國肯辛頓宮宣布，凱特王妃（中）週二住院進行腹部手術，但沒有透露動刀原因。（路透）

2024/01/17 23:35

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕英國肯辛頓宮（Kensington Palace）今（17）日宣布，威爾斯王妃凱薩琳（Catherine, Princess of Wales，即凱特王妃）昨日前往倫敦一間私立醫院進行腹部手術，後續她將在醫院裡休養約2週時間，不過肯辛頓宮並沒有說明凱特王妃為何住院動刀。

肯辛頓宮是英國王儲威廉王子（Prince William）與她妻子凱特王妃的官邸。

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英國廣播公司（BBC）報導，肯辛頓宮在聲明中表示，「威爾斯王妃殿下昨天被送往倫敦診所，進行事先安排好的腹部手術。手術很成功，預期她將在醫院裡待上10至14天，之後返家繼續休養。」

聲明中補充說：「根據現階段的醫療指示，她在復活節前不太可能重新履行公共職責。」

肯辛頓宮在聲明中還提到，凱特王妃意識到公眾可能會對她進行手術這件事感興趣，但她希望大家「能夠理解她希望孩子們盡可能保持正常生活的願望」。

報導指出，倫敦診所地處倫敦市中心，鄰近攝政公園（Regent's Park），倫敦診所據稱為英國最大的私立醫院之一。

據《天空新聞》（Sky News）報導，肯辛頓宮拒絕透露凱特王妃住院動刀的原因，僅表示並非是因為癌症。

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