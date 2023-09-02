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曾控英國王室暗殺兒子與黛妃 94歲埃及富商逝世

埃及富商法耶德（Mohamed Al Fayed），傳出已於上月30日逝世，享耆壽94歲。圖為法耶德生前曾在哈洛德百貨公司裡面，設置死於車禍的兒子與黛安娜王妃的銅像。（資料照，路透）

埃及富商法耶德（Mohamed Al Fayed），傳出已於上月30日逝世，享耆壽94歲。圖為法耶德生前曾在哈洛德百貨公司裡面，設置死於車禍的兒子與黛安娜王妃的銅像。（資料照，路透）

2023/09/02 16:17

〔即時新聞／綜合報導〕曾入主英國倫敦高級奢侈品百貨公司「哈洛德」（Harrods）的埃及富商法耶德（Mohamed Al Fayed），傳出已於上月30日逝世，享耆壽94歲。法耶茲最為世人所知的，是兒子生前與英國黛安娜王妃（Diana Frances）交往，卻同時命喪巴黎車禍，也讓法耶茲多年來一直質疑是2人的死是遭到英國王室暗殺。

綜合外媒報導，法耶德的家人在英國當地時間1日發布聲明，表示法耶德已於8月30日安祥去世。報導指出，1929年出生埃及的他，先是在中東、歐洲建立了商業帝國，並在70年代移居英國，接著陸續購買哈洛德百貨、富勒姆足球俱樂部（Fulham F.C.）和在巴黎的麗思飯店（Ritz hotel）等企業後，躋身倫敦上流社會。

然而，直到法耶德撒手人寰之前，他在英國始終是局外人。數十年來，他兩度申請成為英國公民卻都遭到英國政府拒絕，讓他時常與英國政府爭吵，更數度揚言要移居授予他最高平民榮譽勳章的法國。另據英媒指出，法耶德在爭取英國公民身份的過程中，一直是非常有爭議的人物，特別是在他的兒子與交往對象黛妃同時命喪車禍後。

報導指出，法耶德的兒子多迪（Dodi Fayed）生前與離婚後的黛妃交往，但2人卻於1997年8月31日到巴黎時，為閃避狗仔隊一路飛車追逐跟拍，結果導致搭乘的車輛失控越過行車線，接著撞向燈柱和石牆後爆炸，2人不幸雙雙死於這場車禍，消息震驚全球。痛失愛子的法耶德為此花了10年的時間，試圖證明2人是遭到英國王室謀殺。

法耶德在沒有任何證據支持下，聲稱黛妃當時已懷有多迪的孩子，因此讓當時的英國女王的夫婿菲利浦親王（Prince Philip）下達英國安全部門暗殺命令，來阻止黛妃嫁給穆斯林，以免讓未來繼承王位的孫子、當時的威廉王子（Prince William）增添「不受歡迎」的手足。但該說法被驗屍官視為「陰謀論」，遭到陪審團駁回。

此外，法耶德過去還以誇張言行和肆意妄為聞名，更曾因此鬧出不少關鍵爭議，包括1985年，他對哈洛德百貨公司的惡意收購，引發英國最激烈的商業紛爭；1994年，法耶德花錢請政客在議會就其利益提問，引爆政治醜聞；2008年，法耶德被爆出遭人指控性侵害，讓他遭到警方訊問，然而他否認這一指控。

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