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流亡加泰隆尼亞獨派領袖再當選黨魁 籲主動出擊

西班牙前加泰隆尼亞自治區政府主席普伊格蒙特以超過90%選票再度當選分離主義政黨「全力為加泰隆尼亞黨」黨魁；圖為9月加泰隆尼亞「國慶日（Diada）」，群眾高舉畫像，上面有他著名口號「絕不投降（NEVER SURRENDER）」。（法新社）

西班牙前加泰隆尼亞自治區政府主席普伊格蒙特以超過90%選票再度當選分離主義政黨「全力為加泰隆尼亞黨」黨魁；圖為9月加泰隆尼亞「國慶日（Diada）」，群眾高舉畫像，上面有他著名口號「絕不投降（NEVER SURRENDER）」。（法新社）

2024/10/28 09:30

〔中央社〕流亡的前加泰隆尼亞自治區政府主席普伊格蒙特（Carles Puigdemont）今天重拾其分離主義政黨的領導權，儘管他仍因遭控企圖分裂國家而被西班牙政府通緝。

法新社報導，普伊格蒙特2017年主導加泰隆尼亞獨立運動失敗後遠走他鄉，如今贏得「全力為加泰隆尼亞黨」（Junts per Catalunya）成員超過90%選票，再度掌舵。

普伊格蒙特透過視訊向巴塞隆納附近的卡萊利亞（Calella）舉行的黨代表大會發表演說，他告訴支持者：「讓我們停止抵抗，主動出擊…自由的加泰隆尼亞萬歲。」

2017年，普伊格蒙特領導的加泰隆尼亞自治區政府不顧法院禁令，堅持舉辦獨立公民投票，隨後短暫宣布獨立，引發西班牙自獨裁者佛朗哥（Francisco Franco）1975年去世以來最嚴重的政治危機。

不久後，普伊格蒙特為了避免被起訴而逃去比利時，最近居住在法國。

但今年8月8日，他無懼逮捕令返回西班牙，向聚集在加泰隆尼亞議會外的數以千計支持者發表演說後離去。

西班牙國會今年5月通過一項針對涉及分裂國家企圖的特赦法，但最高法院7月1日裁定，這項措施並不完全適用於普伊格蒙特。

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