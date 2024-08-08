加泰隆尼亞流亡獨派領袖「快閃」重返 警開車護送他逃走

前加泰隆尼亞自治區政府主席普伊格蒙特（Carles Puigdemon）。（歐新社）

2024/08/08 23:37

〔中央社〕流亡海外遭通緝的前加泰隆尼亞自治區政府主席普伊格蒙特，今天現身巴塞隆納發表演說後消失在眾人眼前，加泰隆尼亞自治區警方表示，逮捕一名涉嫌幫助普伊格蒙特逃逸的員警。

法新社報導，西班牙媒體報導，普伊格蒙特（Carles Puigdemon）在加泰隆尼亞區議會附近向數千名支持者短暫發表演說後，據稱乘坐這位員警的汽車逃逸。普伊格蒙特因2017年力推加泰隆尼亞獨立未果，至今仍是當局的通緝對象。

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普伊格蒙特是在今天返回西班牙，儘管警方布下天羅地網要逮捕他，但這位獨派領袖向支持者發表演說後，居然在眾人眼前消失。

試圖亡羊補牢的警方則是在巴塞隆納和加泰隆尼亞其他地區設置路障設法抓人。

普伊格蒙特自比利時返回西班牙後，在巴塞隆納高調現身，挑釁意味十足。他之前遭指控在企圖推動加泰隆尼亞脫離西班牙過程中挪用公款。

普伊格蒙特在位於加泰隆尼亞議會附近的凱旋門（Arc de Triomphe）紀念碑，由所屬政黨、堅持分離主義的「全力為加泰隆尼亞」（Junts per Catalunya）重要人士簇擁下登上會場舞台，向數以千計歡呼的支持者發表演說。

普伊格蒙特表示：「我今天現身就是要提醒你們，我們還在這裡。」他抵達凱旋門紀念碑時似乎並未遭到警方攔阻。

這位獨派領袖回國是要參與加泰隆尼亞地區議會領袖選舉的投票，而他在西班牙高調現身，可能使延燒已久的加泰隆尼亞獨立議題再掀政治緊張。

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