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河南祭「美男計」拚觀光 找小鮮肉色誘旅客

河南文旅近日為促進當地觀光，派出多名肌肉猛男上演「美男計」。（圖截自抖音「河南春晚官方」、「封面新聞」）

河南文旅近日為促進當地觀光，派出多名肌肉猛男上演「美男計」。（圖截自抖音「河南春晚官方」、「封面新聞」）

2024/01/15 12:20

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕年假將至，中國各地旅遊廳開始出奇招，設法吸引更多觀光人潮。河南文化及旅遊廳（以下簡稱「河南文旅」）近日突發奇想，請來多名腹肌美男拍攝地方宣傳片，讓許多網友紛紛大讚「根本是視覺盛宴」。

綜合外媒報導，中國抖音上近日出現多條河南文旅拍攝旅遊宣傳片的相關片段，引起全網網友關注。原來這些宣傳片的主角各個都是身高180的帥哥，重點是這些帥哥還在鏡頭前大露腹肌，讓許多網友大喊「別攔我！讓我去」。且河南不止祭出景區腹肌帥哥，河南焦作更派出當地「185男團」在火車站列隊迎接遊客，一邊鞠躬一邊大喊「歡迎公主回家！」，甚至還有擁抱等福利，讓到當地旅遊的遊客都能享受如同公主一樣的待遇。

此外，網路上還傳出河南文旅發佈簡訊通知稱「各市滿18歲，身高超過180的蛋身未婚男青年請積極返城」，更有網友表示自己真的收到類似簡訊。不過河南文旅工作人員則回應表示省級管理部門不可能發這樣的簡訊，這種簡訊很可能是編造的，請民眾不要輕信。

許多網友在看到河南文旅如此「暴露」的宣傳方式後紛紛打趣留言道，「河南主打一個色誘」、「爾濱對不起，我要去河南幫哥哥們穿衣服，這麼冷的天我怕他們感冒」、「爾濱：景色誘人，河南：色誘人」，可見這種行銷方式確實吸引了年輕人的目光。

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