宜蘭53人赴中國旅遊接受招待 涉反滲透法全列被告

宜蘭檢警調傳喚多人應訊。（記者蔡昀容攝）

2024/01/10 05:49

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕宜蘭縣傳出特定人士招攬村里長和民眾赴中國旅遊，行程由國台辦駐區人員全權安排，食宿等由中方落地招待；檢警調9日兵分多路，帶回相關人偵訊，初步清查共3團53人接受招待，均列被告，訊後請回。

宜蘭地檢署接獲情資，去年8月起，縣內有特定人士陸續招攬村里長及村里民前往中國旅遊，參加者除自付機票錢，其餘食宿、交通費用由中方落地招待，團員還在社群網站發文並張貼照片，稱接受國台辦招待。

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宜檢傳喚證人說明，並清查出入境資料，相關村里長前4年少有出境，去年5月起，卻陸續到上海、南京、廣州、廈門，且愈近選舉期日，次數及人數逐漸增加，進而查出特定民間社團理事長、幹部也同行。

調查顯示，該民間社團去年12月間，招團北京5日遊，帶團者均非旅行社從業人員，行程由國台辦駐區人員全權安排，初步清查共3團53人接受無償的落地招待。

宜檢認為，相關人涉有反滲透法第7條之受滲透來源指示、委託或資助妨害選舉、公職人員選舉罷免法第99條第1項及總統副總統選舉罷免法第86條第1項之投票行賄、刑法第143條之投票受賄嫌疑；因有阻絕境外勢力介選及防堵賄選的急迫性，宜檢指派檢察官，9日指揮縣警局、宜蘭、羅東警分局、縣調查站、北部地區機動工作站、移民署宜蘭縣專勤隊，傳喚相關人到案釐清。

偵訊結果指出，參加團員分別受中國常州市武進區台辦、南京市栖霞區台辦、河北省台辦的落地招待，且行程都有國台辦陪同或統戰部人員參與，並發表「要支持能夠促進兩岸交流的政黨」、「要好好選擇有利兩岸交流的人」、「要選有利祖國之人」、「反台獨」等言論，現場團員亦附和「兩岸同文同種」、「兩岸要和平交流」等語。

宜檢於深夜結束問訊，被告均請回。宜檢表示，將持續釐清是否確有境外介選及行收賄情事。

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