不學習死全家！ 中國河南老師讓學生們發毒誓「先死爹再死媽」

中國河南省睢縣一間高中近日遭網友爆料，有一位班導師為了提升任教班級的讀書動力，竟要求全班學生一起發毒誓。（圖擷取自@whyyoutouzhele、中國微博，本報合成）

2024/01/09 20:51

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國河南省睢縣一間高中近日遭網友爆料，有一位班導師為了提升任教班級的讀書動力，竟要求全班學生一起發毒誓，表示若自己不好好認真學習，就會出現「死全家」的「報應」。消息曝光後，走火入魔的特殊教育，立即在中國網上掀起譁然，同時也讓學生家長紛紛氣得向校方提出嚴重抗議。

綜合中媒報導，任職中國河南省睢縣某間高中的王姓老師，遭中國網友爆料他為了讓班上學生專注學習，竟帶著學生們一起發毒誓，「在教室裡面只有學習，若違此誓，死全家，先死爹，再死媽」，引起不少學生不滿，更有學生偷偷錄音，並在回家後告知家長此事，讓家長們氣得在中國微信群組裡，不斷質問和飆罵這名老師。

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更有家長指控，班上有學生不願一起複誦毒誓、簽保證書，結果被個別叫去老師辦公室用手寫，不寫的學生就被要求回家反省，甚至還威脅「誰不簽保證書就不准上學」。家長們紛紛斥責，「怎麼？學校是你家開的？還是天王老子，管人生死呢？」、「讓孩子學習有很多種方法，為什麼要用那麼惡毒的賭咒的方式呢？」。

據悉，校方已在今（9）日對外發布公告，指出這起事情已圓滿落幕，並宣稱整起事件全是因王老師求好心切，但手段過於極端，校方已對他祭出警告處分、解除班導職務，同時他也為自己的不當言論，一一向家長們道歉了。另外，此事在網上被大量網友討論，因此驚動到地方政府教體局，目前已介入此事，隨時跟進校方的處理進度。

網友們則紛紛對此表示，「這是魔怔了，太可怕了」、「武俠片裡都沒這麽毒的誓」、「這樣的老師真能培育人的靈魂嗎？」、「沒毛病，爹親娘親不如習主席的恩情親」、「中共國支性濃度地區排名：河南山東＞東北＞廣西＞四川＞湖南」、「我感覺這種誓詞比納粹都瘋狂，希特勒也沒讓德國人宣誓說不打仗就死全家」、「又是我大河南，高考大省，洗腦大省，經濟窮省，小粉紅聚集地，卷到死」。

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