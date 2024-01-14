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富家女自認不勞而獲 找50人決定9億財產怎麼用

奧地利富家女瑪琳．恩格霍恩倡議財富重分配。（取自推特）

奧地利富家女瑪琳．恩格霍恩倡議財富重分配。（取自推特）

2024/01/14 00:42

〔記者管淑平／台北報導〕德國化學和製藥巨擘「巴斯夫（BASF）」公司創辦人後裔、奧地利富家女瑪琳．恩格霍恩（Marlene Engelhorn），自覺她不勞而獲繼承大批遺產不合理，要拿出一部份財產2500萬歐元（約8.6億台幣），並從各行各業中挑選共50人，一起決定怎麼分配這筆錢。

瑪琳這項「財富重分配忠言會（Good Council for Redistribution）」倡議隨機選擇1萬名16歲以上奧地利公民，已寄出邀請書，受邀者願意參加這項倡議，可上網或透過電話登記，接著將從中選出50人，另有15個備選名額。

現年31歲的瑪琳是巴斯夫創辦人恩格霍恩（Friedrich Engelhorn）後裔，2022年從祖母特勞德（Traudl Engelhorn-Vechiatto）那裡繼承遺產，但她說，「我繼承了一筆財產、以及因此而來的權力，卻是不勞而獲」，「在這個國家，甚至不想對這筆財產抽稅」。奧地利在2008年廢除遺產稅，瑪琳認為這是不公平的。

瑪琳在倡議聲明中說，「如果政治人物不盡他們的職責，重分配財富，那麼我就得自己重分配我的財富」，「很多人靠著一份全職工作勉強維持生計，工作賺來的每一分錢都要繳稅。我認為這是政治的失敗，如果政治失敗，那公民就得自己來解決」。

這50人來自奧地利各階級背景，將在今年3月到6月間，在薩爾茲堡與學術、公民社會組織進行一連串會議，討論如何以「符合社會整體利益的方式」分配這筆錢，然後共同決定出一套方案。

瑪琳說，「我沒有否決權」，把她的財產交給這50人處置，「我信任他們」。不過，如果他們未能達成「受廣泛支持」的決定，那麼這筆錢還是回到瑪琳手上。

根據美國財經雜誌《富比世（Forbes）》估計，特勞德過世時擁有財產42億美元。瑪琳曾在2021年表示，她什麼都沒做，只因為幸運「投好胎」就獲得財產，因此打算把繼承來的遺產約90%都捐出去。

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