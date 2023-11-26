尼采法官：愛情不會成為一種制度／警官外遇富家女 妻求償敗訴

台南市警局指出，施員工作表現優秀，對其私德問題已做適當處分，而施員為專心處理家務事已留職停薪。（民眾提供）

2023/11/26 05:30

妻控夫三度外遇還離家

〔記者王捷／台南報導〕台南市施姓警官二年前疑外遇陳姓富家千金，妻子拍下丈夫與陳女親密進出、牽手、同車等畫面，以侵害配偶權向丈夫及陳女求償百萬元，不過台南地院承審法官罕見引用德國詩人、哲學家尼采的金句：「愛情不會成為一種制度。」所以慰撫金也無法成為婚姻的救贖，依此駁回施妻的求償。

施男與妻子結婚十四年，育有兩名子女，妻子辭職在家相夫教子，跟著施男四處調地，未料八年前發覺丈夫疑似外遇。施妻指控，丈夫先後三次外遇，讓她心痛欲絕；其夫要求離婚，坦承有性需求，需要向外尋找出口才有婚外情，此後乾脆離家與外遇對象同居，她蒐集證據時，拍下丈夫與陳女在公共場合親密互動的畫面。

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施男出庭否認外遇，指稱與陳女是普通朋友，沒有不當男女關係，互動很正常，其中手牽手看電影、手摸大腿、摟肩的照片，都是惡意、過度解讀。

法界人士說，雖然刑法通姦罪已除罪，但在民事侵害配偶權的判決實務上，絕大多數法官認定的門檻較低，如果有親密合照，通常就會判賠，例如牽手、出遊、親密合照、同居等行為，會認為已逾越一般朋友的界限，屬於不當親密行為，應會被認定侵害配偶權。

不過南院該名「尼采法官」認為，夫妻間的性自主權不應被剝奪或全然讓渡，夫妻間的互相扶持和尊重是婚姻關係的核心，不會因為個人的性需求或行為而受損。對於施妻提出的親密行為證據，未必能證明施男違反婚姻忠誠；該法官特別引用了尼采的說法：「愛情不會成為一種制度」傳達他的婚姻哲學觀，並駁回施妻的告訴。

民眾形容 法官喜背誦徐志摩

一名參加某場講座認識南院民事庭該名男法官的民眾，在臉書上形容「遇到一位喜歡背誦徐志摩的法官」。台南市警局指出，施員工作表現優秀，對其私德問題已做適當處分，而施員為專心處理家務事已留職停薪。

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