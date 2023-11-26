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性自主權高於配偶權 逆風判決不只一例

台南地院「尼采法官」做出的「逆風判決」可謂罕見，但也非首例。（資料照）

台南地院「尼采法官」做出的「逆風判決」可謂罕見，但也非首例。（資料照）

2023/11/26 05:30

〔記者王捷／台南報導〕在配偶權的相關民事求償案件中，只要外遇方與小三或小王有親密行為，司法實務上通常會判原告勝訴，因而台南地院「尼采法官」做出的「逆風判決」可謂罕見，但也有前例，台北地院法官吳佳樺，也曾引用釋憲解釋，認為個人性自主決定權大於配偶權，判原配敗訴，一時頗受矚目，不過全案在更審後，逆轉改判原配勝訴。

南院「尼采法官」的判決洋洋灑灑論述上萬言，整篇判決如同小論文，討論個人性自主權與配偶權的分際，以及憲法賦予的保障範圍，例如民法並未明文保障婚姻幸福美滿；法官還引用德國哲學家康德的著作《道德形上學》提出疑問，婚姻難道是為了終身互相占有對方的性器官而產生的嗎？強調夫妻間的性行為，是雙方自由意志的行為。

該法官認為，民法如果介入夫妻對性行為的選擇，並以慰撫金來評價，等於是用法律之手強迫人民接受某個價值觀、侵入夫妻在婚姻中自由形成的共識，形同創設「飲鴆止渴」的物化循環國度，可能導致法律體系價值矛盾和衝突。

是否受上級審支持 待觀察

該法官在判決中引用哲學經典，並附上參考書目，與北院法官吳佳樺的見解都屬於法界的少數說。吳佳樺的判決上訴二審後遭廢棄發回，更審時改判小三須賠償，南院「尼采法官」的判決是否受上級審支持，有待觀察。

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