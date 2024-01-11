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籲中國克制！日本前首相麻生：絕不容許武統台灣

日本前首相麻生太郎近日訪美，10日上午在華府表示，中國正加強對台灣施壓，必須對其進行牽制。（路透資料照）

日本前首相麻生太郎近日訪美，10日上午在華府表示，中國正加強對台灣施壓，必須對其進行牽制。（路透資料照）

2024/01/11 10:30

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本自民黨副總裁、前首相麻生太郎近日展開訪美行程，10日上午在華府發表演說，稱中國正加強對台灣施壓，必須對其進行牽制；同時呼籲日本應加入「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS），應對中國在印太地區的軍事擴張。

《共同社》報導，麻生太郎10日在美國智庫「美國總統制和國會制研究所」（CSPC）會議中發表演說，談及台海局勢，他稱「武力統一只會擾亂國際秩序，絕不容許」，還指出「不能放棄對話」，強調日美兩國有必要深化合作，力促中國克制。

麻生表示，期待美國重返「跨太平洋夥伴協定」（TPP），並極力主張南韓加入該協定，「安全保障和經濟將因此表裡一致，地區的穩定與繁榮會進一步穩固」。美國2017年在前總統川普主導下，宣布退出該協定。

麻生也認為，俄羅斯、中國和北韓的軍事動向是「權威主義國家的威脅」，日美同盟的重要性正不斷增強。他重申，為確保地區的和平穩定，日本應當加入由美國、英國、澳洲組成的三邊安全夥伴關係AUKUS。

美英澳3國於2021年9月簽署AUKUS，目的是結合西方國家力量抗衡俄羅斯和中國勢力。根據該協議，澳洲已採購至少3艘維吉尼亞級（Virginia-class）核動力潛艦；澳洲與英國也將引進美國技術，打造新型潛艦。

麻生太郎同時在會中呼籲，應盡快重啟2019年後中斷的日中韓領袖會談，以及與新興市場國家、發展中國家展開合作。

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