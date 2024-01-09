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能登強震捐款4天逾1.5億元 日網：台灣是真正的朋友

台灣人四天總計捐款1億5965萬餘元助日賑災。（本報合成）

台灣人四天總計捐款1億5965萬餘元助日賑災。（本報合成）

2024/01/09 22:28

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕行政院責成衛福部開放「日本能登半島震災專案」專戶，接受民眾愛心捐款，開放期間為今年1月5日至19日，衛福部今天（9日）上午公布最新捐款統計，截至1月8日、短短四天總計獲捐款5萬3138筆，金額累計共1億5965萬餘元。消息經當地媒體報導後，掀起熱烈討論。

NHK》、《全日本新聞網（ANN）》、《日本新聞網（JNN）》、《NTV NEWS24》等日本媒體都以「能登半島地震，台灣民眾3日捐款逾4億日圓」為標題報導，感動許多日本網友，一票網友湧入《Yahoo!ニュース》留言，「台灣不就是世界上最值得信賴的國家嗎？如果有機會碰到台灣觀光客，我一定要把握機會好好謝謝他們」、「在311地震期間，台灣捐款比其他地方都多，無論日本如何，台灣始終是第一個提供幫助的國家」、「台灣的人口跟國土面積遠不如中國，但就對我們的態度而言，台灣才是真正配得上稱呼為朋友」。

也有網友寫下感人肺腑的留言，「感謝你們在我們遇到困難時始終的支持，我們永遠不會忘記你們的恩情；基於某些因素，日本不常接觸到跟台灣文化、旅遊、娛樂等相關的新聞及節目，但我在此呼籲，如果有遇到台灣遊客來日本，一定要好好地歡迎他們。再次由衷地感謝台灣」。

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