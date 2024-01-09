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罹難者破200人！ 能登半島強震最新傷亡數字202死、102失蹤

截至今（9日）下午1點，石川縣境內至少202死565傷，仍有102人失聯，目前仍在持續搜尋下落不明的民眾。（美聯社）

截至今（9日）下午1點，石川縣境內至少202死565傷，仍有102人失聯，目前仍在持續搜尋下落不明的民眾。（美聯社）

2024/01/09 16:08

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕規模7.6「令和6年能登半島地震」重創日本北陸地方，罹難人數突破200人，截至今（9日）下午1點，石川縣境內至少202死565傷，仍有102人失聯，目前仍在持續搜尋下落不明的民眾。

綜合日本媒體報導，石川縣公布「令和6年能登半島地震」最新傷亡數字，截至今下午1點，已確認至少有202人死亡，其中珠洲市新增20死，累積91人罹難超越輪島市的81死，另外穴水町20死、七尾市5死、能登町及志賀町2死、羽咋市1死，至少565人輕重傷。

目前輪島市仍有86人失聯，珠洲市15人失聯，七尾市1失聯，累計102人下落不明，救難人員仍持續搜索中。

在建築物損壞部分，輪島市、珠洲市、能登町受創最深還無法統計，穴水町至少1000棟房屋毀壞，七尾市225棟、志賀町50棟、中能登町47棟、羽咋市15棟，累積至少1425棟毀壞。

「令和6年能登半島地震」目前202死，已經成為日本本世紀第3致命地震，逼近2016年熊本地震273死，21是繼日本最嚴重的震災為2011年東日本大地震（2萬2000死、失蹤）。

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