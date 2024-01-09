日本新潟發生規模6.0強震 最大震度5弱 石川縣能登4級

日本新潟縣9日傍晚發生規模6.0地震，不少地區感受到搖晃。（圖翻攝自日本氣象廳）

2024/01/09 17:40

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本石川縣能登半島元旦（1/1）發生芮氏規模7.6強震，至今累積上千次餘震，釀慘重災情，引發外界關注。今天（9日）又傳出石川隔壁縣治新潟發生規模6.0地震，最大震度5弱；還受災情陰霾壟罩的石川縣也有5個地區震度4級，包括重災區輪島市和珠洲市。

根據日本氣象廳資訊，今天傍晚5點59分（台灣時間下午4點59分），日本沿海新潟縣發生規模6.0地震，震央位於該縣西北部的佐渡市，最大震度5弱發生在該縣中部的長岡市；三條市、柏崎市、見附市、魚沼市、上越市、新潟中央區、新潟秋葉區、新潟南區、新潟西區、新潟西蒲區、阿賀町、佐渡市偵測到4級有感搖晃。

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另外，石川縣輪島市、珠洲市、七尾市、中能登町和能登町也偵測到4級搖晃，其中輪島市、珠洲市在元旦能登強震受災最嚴重，死傷數也最多。其他感受到地震的還有山形縣、福島縣、富山縣、長野縣、宮城縣、秋田縣、茨城縣、櫔木縣、群馬縣、埼玉縣、福井縣、岐阜縣、千葉縣、山梨縣、靜岡縣、愛知縣、滋賀縣、京都府、兵庫縣和鳥取縣。

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