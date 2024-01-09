非藍綠有別！ 天王星與海王星真實顏色揭曉

天王星（左）與海王星（右）顏色其實非常接近，都偏水綠色。（圖擷取自哈佛大學）

2024/01/09 14:34

〔編譯陳成良／綜合報導〕太陽系最外側的兩顆「冰巨行星」天王星（Uranus）和海王星（Neptune），無論大小、質量還是大氣條件都極為相似，過去天文學界認為，兩者外觀上有明顯差異，海王星外觀比天王星還要更藍。現在新研究表明，太陽系這兩顆冰巨行星顏色其實非常接近，都偏水綠色。

行星大氣模型可以解釋其中的一些差異，例如天王星有較厚的「霧層」，可以反射更多白光，使其看起來更亮，但這些模型並不能完全解釋為什麼這兩顆行星會有如此不同的色調。現在重新處理舊數據得到新影像表明，困擾天文學家數十年的問題只是場誤會。

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美國航太總署（NASA）的「航海家二號」（Voyager 2）探測器1986、1989年飛越天王星、海王星時收集數據顯示，天王星呈漂亮水綠色，海王星則是深一點的湛藍色調，但這兩顆行星無論大氣成分還是尺寸等條件幾乎相同，顏色卻明顯有差，令科學家百思不得其解。

牛津大學行星物理學教授厄文（Patrick Irwin）領導的研究小組，使用了哈伯太空望遠鏡和歐洲南方天文台的數據，重新平衡了原始數據，得到更精確的海王星和天王星顏色。

厄文教授和同事對「航海家2號」發回的照片進行了處理，展示了人眼可能看到的行星是什麼顏色。

「航海家2號」拍攝的海王星原始照片使用了對比增強技術，以突出難以察覺的大氣特徵，再加上最終合成影像的色彩平衡方式，使得海王星看起來更藍。由於許多海王星影像對比度都經過增強處理，好讓科學家更清楚看到雲帶、雲層、風暴，導致海王星比真實色彩還藍。

為了獲得海王星和天王星真正顏色，牛津大學團隊利用哈伯太空望遠鏡成像光譜儀（STIS）、廣角相機 3（WFC3）、甚大望遠鏡（VLT）多單元光譜探測器（MUSE）收集的數據，重新平衡航海家二號建立的合成影像，結果發現兩顆冰巨行星都呈近似的冰冷水綠色。

雖然海王星還是略藍，但差異沒有過去明顯，這是因海王星周圍霧霾比天王星更薄，過去我們對海王星顏色的誤解、天王星不尋常顏色變化的疑惑終於解開了。

相關研究報導，近日發表在《皇家天文學會月報》（MNRAS）。

「航海家2號」於1986 年和1989 年拍到天王星（上左）和海王星（上右）影像。下方為還原真實顏色後的對比圖，天王星與海王星顏色其實相近。（圖擷取自哈佛大學）

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