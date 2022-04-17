烏製反艦飛彈 海王星一戰成名

烏克蘭海王星飛彈

2022/04/17 05:30

擊沉莫斯科號 烏國防工業重創俄軍心

〔國際新聞中心／綜合報導〕不願具名的美國國防部高階官員十五日進一步證實，俄羅斯黑海艦隊旗艦「莫斯科號」的確是遭烏克蘭軍隊發射的兩枚國產「海王星」（RK-360 Neptune）反艦飛彈所擊沉，而俄艦傷亡人數難以評估。美國華盛頓郵報十六日報導，烏軍此一成功出擊不僅重創俄軍威望，令烏克蘭軍民士氣大振，更讓海王星飛彈和烏國國防工業一舉成名。

「戰略暨國際研究中心」資深顧問坎森（Mark F. Cancian）說，這是烏克蘭人自豪的一刻。「烏克蘭反貪腐行動中心」執行主任卡列努克（Daria Kaleniuk）說，「史上第一次，一艘戰艦被完全是烏克蘭自製的反艦飛彈摧毀」。

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俄製天王星改良 能躲開俄艦飛彈系統

自二月廿四日俄軍入侵烏克蘭以來，烏國開始接收西方國家提供的各式武器，但烏國原本就是重要的武器出口國，蘇聯時期就有生產飛彈和火箭的能力。根據「斯德哥爾摩國際和平研究所」統計，即使在二○一四年俄國兼併克里米亞後，烏克蘭二○一六至二○二○年的軍火出口中，仍有五分之一是銷往俄羅斯。

俄國報復沉艦 猛轟基輔周邊兵工廠

在莫斯科號沉沒後，俄軍對烏克蘭首都基輔國際機場附近的維札（Vizar）兵工廠發動猛烈空襲，造成生產設施嚴重損壞。烏克蘭國營武器製造商Ukroboronprom指出，維札兵工廠生產的是海王星飛彈與Alder精準導向火箭。

海王星飛彈的研發是在俄國併吞克里米亞半島前，以俄製的舊型Kh-35「天王星」反艦巡弋飛彈為基礎進行改良，被視為是烏克蘭版的Kh-35，二○一九年亮相時完全沒受到注意，設計公司是成立於一九六五年，有悠久俄製飛彈設計歷史的路奇設計局（Luch design bureau）。

海王星飛彈首次投入實戰使用的成功經驗，證明它能躲避俄國軍艦上的飛彈防禦系統。路奇設計局表示，去年有四國對海王星飛彈表達採購興趣，原本印尼可能是最快接收該型飛彈的國家，但因經費不足，該公司僅能供應八百枚，而且全部是給烏克蘭軍方，烏國採購總數是兩千枚。

俄軍難再對海港城市 發動兩棲攻擊

不過，莫斯科號的沉沒並沒有改變烏俄之戰的局勢，畢竟這場戰爭是以陸戰為主，俄國海軍在戰爭中扮演的角色有限。分析家認為，在俄軍始終無法取得完整空優的情況下，最大的影響將是俄軍此後更不可能對烏克蘭海港城市如敖德薩發動兩棲攻擊。

莫斯科號檔案照。（美聯社）

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