莫斯科號暴露水面戰艦弱點 美中關注

根據「海軍新聞」網站取得的衛星雷達照，在烏克蘭時間13日下午6點52分，衛星經過黑海上空時，海面上拍攝到看似起火發光的物體正是莫斯科號。（取自海軍新聞網站、美聯社檔案照）

2022/04/17 05:30

〔國際新聞中心／綜合報導〕美國有線電視新聞網（CNN）十六日分析，俄軍黑海艦隊旗艦「莫斯科號」遭反艦飛彈擊沉事件，勢必引起東亞國家的關注，尤其是在中、美兩國可能為了台灣爆發軍事衝突之際。

入侵台灣是極端高風險任務

美國智庫「蘭德公司」資深國防研究員希斯（Timothy Heath）說，莫斯科號事件向美、中兩國凸顯出水面戰艦在任何一場軍事衝突中的脆弱性。在為台灣爆發衝突的情境下，美國海軍勢必會把軍艦部署在北京大量反艦飛彈的射程外；另一方面，中國解放軍海軍就得十分小心台灣已經採購類似烏克蘭海王星的反艦飛彈。希斯表示，「正因如此，中國入侵台灣會是一場極端高風險的任務」。

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不過，一些分析師認為，莫斯科號沉沒事件與東亞局勢的關聯性有限。前美國海軍潛艦指揮官、目前擔任智庫「新美國安全中心」分析師舒加特（Thomas Shugart）說，兩者情況差異大，因為莫斯科號的防空系統與美國海軍驅逐艦的神盾防空系統完全不同等級，更何況烏克蘭的反艦飛彈不如中國優秀。

舒加特強調，蘇聯時期生產的軍艦如莫斯科號「是以攻擊戰力、而不是防禦力或損害控制而聞名」。

凸顯俄黑海艦隊空防差勁

智庫「戰爭研究所」多位分析師也向CNN表示，莫斯科號沉沒凸顯俄軍黑海艦隊的空防差勁、安全與損害管制規定執行鬆散。前美國海軍艦長舒斯特（Carl Schuster）直指，過去十年俄國總統普廷宣稱要打造一支有戰力的海軍，讓海軍專業化、現代化，恢復舊日光榮，這些承諾完全沒做到。

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