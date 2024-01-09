布林肯訪以「施壓」！加薩戰爭恐延續至2024年底

美國國務卿布林肯9日將與以色列領導層會面，除力阻戰爭升級，同時敦促以國保護平民、確保人道援助進入加薩。（法新社資料照）

2024/01/09 12:10

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國國務卿布林肯（Antony Blinken）9日將與以色列領導層會面，力阻戰爭升級為地區衝突，同時敦促以國政府保護平民、確保人道援助進入加薩。以色列軍方則表示，打擊哈瑪斯（Hamas）行動恐將持續1整年。

據路透報導，布林肯近日與阿拉伯領導人舉行了多次會談，他透露8日晚間抵達特拉維夫（Tel Aviv）後，已向以色列官員傳達了會談內容。

請繼續往下閱讀...

布林肯並表示，將向以色列納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）政府施壓，「絕對有必要採取更多措施保護平民，並確保人道援助抵達需要的人手中」。

以色列極右翼內閣成員近來不斷呼籲巴勒斯坦人搬離加薩，對此布林肯強調，以色列必須允許流離失所的巴勒斯坦平民重返家園。

美國新聞網站Axios引述了2名以色列官員的說法，稱納坦雅胡將當面告訴布林肯，如果哈瑪斯拒絕釋放剩餘的以色列人質，該國將不會允許加薩北部民眾返鄉。

以色列國防軍（IDF）發言人哈加里（Daniel Hagari）表示，「混合編成部隊」正在加薩北部追擊頑固的哈瑪斯分子；其他「密集行動」則集中在加薩中南部城市汗尤尼斯（Khan Younis）周邊地區。

哈加里透露：「戰鬥將持續至2024全年。」

哈瑪斯旗下武裝團體卡薩姆旅（Ezzedine al-Qassam Brigades）聲稱，已向特拉維夫發射飛彈，回應「猶太復國主義對平民的屠殺」。消息人士指出，以色列8日在黎巴嫩南部狙殺了1名真主黨（Hezbollah）高級指揮官，恐將導致戰爭進一步蔓延。

10月衝突爆發後，布林肯已第4度造訪中東。在與沙烏地阿拉伯王儲沙爾曼（Mohammed bin Salman）會面後，布林肯對記者表示，沙國仍有意推進與以色列關係正常化，條件是「結束加薩衝突」和「開闢通往巴勒斯坦建國的可行道路」。

加薩衛生官員稱，迄今為止以色列的攻勢已造成2萬3084名巴勒斯坦人死亡；以色列則表示，哈瑪斯去年10月扣押的240名人質，仍有100餘人未被釋放。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法