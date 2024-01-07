真主黨連發62枚火箭 轟炸以北

以色列北部六日遭真主黨六十二枚火箭攻擊後，以軍出動戰機攻擊黎巴嫩邊界地區的真主黨基地。圖為六日以黎邊境一處黎巴嫩村落景象。（歐新社）

2024/01/07 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕以色列北部六日遭六十二枚火箭攻擊，黎巴嫩什葉派民兵組織「真主黨」表示，此波報復行動鎖定的是以國莫蘭山的一座空中偵搜基地，強調這僅是對「哈瑪斯」第二號政治人物艾魯里之死的初步回應；以色列稱來襲的火箭約四十枚，國防軍已予以反擊。

以軍隨即襲擊黎巴嫩南部

真主黨火箭襲擊令九十個社區響起防空警報，但並未傳出傷亡。以軍隨後展開報復，出動戰機和無人機襲擊了黎巴嫩南部三個地區的多處真主黨基地，包括火箭發射場、軍事陣地和軍事建築。之後，黎巴嫩另一個遜尼派民兵組織「伊斯蘭祈禱團」（Jama’a Islamiya）宣稱，它們向以國北部發射了兩批火箭。

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艾魯里二日在貝魯特南方郊區達希耶一棟建築中遭無人機殺害。真主黨已表明會發動報復，否則會讓黎巴嫩全境暴露在以國的攻擊中。

真主黨的反擊加深了外界對以哈戰爭擴大為區域衝突的擔憂。美國務卿布林肯與歐盟外交暨安全政策高級代表波瑞爾不約而同自五日起拜訪中東國家，推動阻止衝突蔓延至黎巴嫩、約旦河西岸和紅海航運路線。

美歐代表同時出訪中東

哈瑪斯領袖哈尼耶（Ismail Haniyeh）五日在社群媒體喊話，呼籲布林肯藉此次中東外交行程終止以色列對加薩的侵犯，「美國對以色列軍事行動的支持，導致對加薩人民史無前例的殺戮和戰爭罪行」，「我們希望他此行能更專注在終結侵犯以及對所有巴勒斯坦土地的佔領」。哈尼耶也呼籲區域內的領袖告知布林肯，中東的穩定與巴勒斯坦的志業密切相關。

布林肯六日在土耳其與總統艾多根、外交部長菲丹會談，土國是美方認為能對伊朗及其代理人發揮影響力的國家之一。布林肯也會在會談中尋求土耳其支持戰後加薩的重建工作。

布林肯還將訪問希臘，與總理米佐塔基斯見面。後續行程包括約旦、卡達、阿拉伯聯合大公國、沙烏地阿拉伯，之後到訪以色列和約旦河西岸，最後前往埃及。

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