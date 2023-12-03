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以知會中東 戰後加薩設緩衝區

消息人士稱以色列有意在戰後於加薩境內的以巴邊境處設立緩衝區，以防再遭哈瑪斯或其他激進組織襲擊。圖為以國陸軍部隊二日在加薩北部持續作戰。（法新社）

消息人士稱以色列有意在戰後於加薩境內的以巴邊境處設立緩衝區，以防再遭哈瑪斯或其他激進組織襲擊。圖為以國陸軍部隊二日在加薩北部持續作戰。（法新社）

2023/12/03 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕路透一日獨家披露，埃及與中東地區消息人士指出，以色列已知會數個阿拉伯國家，表示希望在與伊斯蘭激進組織哈瑪斯戰爭結束後的協議中，納入在加薩邊境的巴勒斯坦這一側，開闢一個讓哈瑪斯無集結軍力的緩衝區，避免以國日後再遭哈瑪斯襲擊。

選加薩邊境巴勒斯坦這一側

根據三名中東地區消息人士指出，以國已將其設立加薩緩衝區的計畫，告知鄰國埃及與約旦，以及在二○二○年關係正常化的阿拉伯聯合大公國；與以色列尚無邦交、且已暫停由美國促成雙邊關係正常化進程的沙烏地阿拉伯，也接獲通知。至於非阿拉伯國家的土耳其，也被告知此一消息。

上述三名不具名消息人士之一、資深中東區域安全官員說，以色列希望在與加薩之間從北到南建立一個緩衝區，以防哈瑪斯、其他好戰份子滲透或攻擊以色列。以國消息人士表示，緩衝區的構想正在「檢視中」，現階段還不清楚緩衝區的深度，「會是深入（加薩）一公里、兩公里或數百公尺。」加薩走廊僅長約四十公里、寬約五到十二公里，設立緩衝區勢必壓縮加薩巴人的空間。

埃及、沙國、卡達與土耳其政府未立即回應置評要求，約旦官員連繫不上，阿聯官員則未正面回覆；不具名美國官員重申華府反對任何縮小巴人領土面積之議。以國總理納坦雅胡的外交政策顧問法克（Ophir Falk）證實以國的確有意建立緩衝區，是以「後哈瑪斯時代」的三層過程（即摧毀哈瑪斯、加薩非軍事化與加薩去激進化）為基礎，而緩衝區可能是非軍事化過程的一環。

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